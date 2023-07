Pudim, massas e decoração remontam à infância de Renato e o amor pelos seus avós

Pratos do restaurante Lá na Vó, relembram a infância, com comidas afetivas com cara de "receitinha de vó" Foto: Arquivo pessoal

Quando pensamos em comida afetiva e com gosto de infância, logo vem em mente as comidas feitas pelos nossos avós. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate, bolinho de chuva e outros pratos fazem relembrar momentos únicos da nossa infância. E para comemorar o dia 26 de julho, que se comemora o dia do vovó, nada melhor do que conhecer o Lá na Vó - Sabores da Infância.

Localizado no bairro da Saúde, na rua Carneiro da Cunha, o espaço começou com uma portinha vendendo doces e salgados e agora conta com um quintal e pratos que levam nomes das avós do chef e empresário Renato Santos Dianese, lançou em 2020, o, como o pudim de leite da avó Irma. “Ela fazia o pudim e teve uma vez que a gente não achou a forma dela e ela fez um caldeirão meio alto e ficou um pudim sensacional e desde daí virou o pudim da Irma”, conta”.

Já da avó materna, dona Matilda, são os pratos como o macarrão e o molho de tomate que relembra a infância de Renato. Além desses pratos, a massa do Vovó Landão, pai do empresário, também está presente em pratos como o macarrão pennie.

Além dos pratos, o ambiente também é decorado com relíquias de família, tais como pratos, xícaras, armários, telefone antigo, tapeçaria, armários e outros. O cheiro de café quentinho, de bolo saindo do forno e das massas enche o ambiente de memórias afetivas. “Minha vó faleceu, eu acho que faz uns trinta anos e quando a gente abriu a panelas que ela deixou e a gente tinha guardado, elas estavam brilhando, sabe é um negócio impressionante”, relata ele.

Comida tem gosto de infância que vai desde o café da manhã, almoço a lanches da tarde Foto: Andréa M. Diniz

Continua após a publicidade

Restaurante conta com objetos herdados dos avós e que relembram a infância de Renato Foto: Andréa M. Diniz

Restaurante conta com objetos herdados dos avós e que relembram a infância de Renato Foto: Andréa M. Diniz

Atualmente, Renato conta com 19 funcionários, muito diferente do começo que contava apenas com ele, a esposa Luana e um funcionário. Em sua maioria, os clientes são famílias e o espaço é pet friendly.

Se ficou com vontade, pode comer uma comida afetiva. A partir de R$6,50 o pão de queijo, R$12 você pode adquirir o pudim da avó Irma. Já o almoço, acontece das 11h às 15h, os pratos individuais variam de R$32 a R$49 individuais. E, se não estiver a fim de sair de casa, você pode pedir pelo delivery.





Serviço

Rua Carneiro da Cunha, 397 - Saúde

Continua após a publicidade

Horários:

Segunda a Sexta-feira, das 11h às 20h na loja | das 11h às 20h no delivery

Sábados, das 8h às 20h - loja e delivery

Fechado aos domingos