31 de outubro vai chegando cada vez mais perto e as decorações de Halloween estão por toda parte, inclusive, na comida, e principalmente nos doces. E, se você está com vontade de celebrar a data, temos mais uma opção: desta vez, donuts.

A Donuts Damari costuma mudar seu cardápio todo mês, adicionando novos sabores e decorações às rosquinhas, e claro que no mês assustador não seria diferente, né? Sendo assim, Carol Vascen e Mariana Patrocinio fizeram 9 recheios diferentes e coberturas inspiradas nos filmes clássicos de terror para você se divertir enquanto prova os sabores de nutella (It), doce de leite (Drácula), ovomaltine (Pânico), 4leches (Monstro), ninho (Jack), oreo (Frankenstein), pistache (Jason), brigadeiro (abóbora) e creme (múmia). A caixa custa R$ 140.

Loja de donuts em São Paulo cria sabores e decorações inspiradas em filmes clássicos de terror

Além desses, há a opção de pedir donuts personalizados coloridos, que vem com 9 unidades, mas sem recheio, e custa R$ 110. Existe também a alternativa de você escrever com os donuts em formato de letras: “Halloween” (R$ 135), “Dia das Bruxas” (R$ 180), “Happy Halloween” (R$ 210), “Feliz dia das bruxas” (R$ 255).

Para continuar acompanhando as novidades da loja de donuts em São Paulo, confira a conta no Instagram @donutsdamari. Vale lembrar que, além do delivery no Goomer e iFood, a marca possui um estabelecimento em Pinheiros. Confira abaixo:

PUBLICIDADE

Serviço

Rua Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 96, Pinheiros. (11)934491268. Ter. à sáb. (12h30 às 19h) e dom. (11h30 às 17h)