A etapa de São Paulo do Lollapalooza vai ocorrer entre os dias 22, 23 e 24 de março, nas dependências do Autódromo de Interlagos. Além de grandes atrações artísticas, como SZA, Blink-182, Titãs e Sam Smith, o festival também contará com um variado cardápio de estandes gastronômicos.

Para a edição de 2024, o Lolla escolheu um ‘palco’ próprio para receber os restaurantes e marcas parceiras do ramo da gastronomia. Chamado de Chef’s Stage, o espaço destinado aos estandes ficará localizado ao lado do palco Budweiser, um dos principais dos três dias do evento. Além do Chef’s Stage, food trucks e barracas estarão espalhadas pela planta, que você pode conferir abaixo:

O festival terá comida para todos os gostos, como sanduíches, opções de finger food, doces, bebidas com ou sem álcool, além de opções vegetarianas e veganas. Entre as opções disponíveis no evento, haverá pizza, hambúrgueres, choripán, tacos e várias outras opções.

Onde comer no Lollapalooza?

Cão Véio (Henrique Fogaça), Braz Elettrica, Fôrno e a Los Dos Taqueria são alguns dos estabelecimentos de SP presentes com pontos de venda nos três dias de Lolla.

E na madrugada?

O sanduíche de pernil é o lanche mais famoso do Bar Estadão. Foto: Nilton Fukuda/AE

Apesar da região de Interlagos não contar com tantas opções de restaurantes disponíveis na madrugada, você pode conferir aqui um roteiro com algumas casas espalhadas pela cidade que podem salvar a fome da madrugada pós-shows.