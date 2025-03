Mais do que pizzaria, Carlos comemora 10 anos

Há exatos 10 anos, quando a Carlos Pizza abriu na Vila Madalena, ela não tinha nome na porta e nem identidade definida. Ia ser um restaurante com forno a lenha que fazia pizza. Imagina explicar isso para cada pessoa que passava por lá e perguntava o que era?

Ironicamente, o chef Luciano Nardelli, que nunca tinha feito uma redonda na vida, votou por assumir o rótulo de pizzaria. Ao mesmo tempo, cuidou da cozinha como se fosse um restaurante fine dining. Vai daí que a Carlos não é e nunca foi só sobre pizzas.

A começar pela Palermo (R$ 60), entrada de berinjela assada com molho de tomate, pesto e azeitonas, que acompanha o pão quentinho da casa e faz sucesso desde o dia um. “Quando eu morava em Madri ia uma livraria só de gastronomia e tinham uns DVDs chamados ‘L’Invention de la Cuisine’. No do Pierre Gagnaire, ele entra na cozinha em Paris e corta a berinjela deste tamanho. Foi a inspiração”, conta Luciano.

O carpaccio de carne, fatiado na faca e, portanto, não tão fininho, é regado com azeite e lascas de parmesão (R$ 60); batizada de Andes, a cebola tostadinha por fora e desmanchando por dentro se mistura à ricota de búfala e ao gorgonzola (R$ 60). Outros abre-alas que desde o princípio concorrem com a berinjela.

Palermo, entrada à base de berinjela que faz sucesso há 10 anos na Carlos. Foto: Leo Martins/Estadao Foto: Leo Martins/Estadao

PUBLICIDADE

Talvez não seja tão famosa, mas a Madalena (espécie de calzone retangular, recheado com escarola, mozarela e pecãs, R$ 60) é outro bastião do menu. “Tem gente que diz que nem come pizza na Carlos”, diverte-se o chef.

Por mais que seja verdade, são as pizzas, disparadamente, os best-sellers: “Só de Margherita são mais de mil por mês e olha que a gente nem tinha no começo”. Mas, lógico, uma vez que a casa se definiu como pizzaria, nem existia possibilidade dela ficar de fora!

Junto à cobertura mais amada – e pedida – no mundo todo, há sabores como a Zucchini (mozarela, mini abobrinha, parmesão, mascarpone e manjericão, R$ 68), a São Bento (presunto cru, parmesão, burrata e salsa, R$ 72) e a Carlos (mozarela, radicchio, linguiça curada, ricota de búfala e parmesão, R$ 72).

No entanto, para o pizzaiolo que passou por cozinhas estreladas como a do El Bulli e do D.O.M., o grande diferencial de suas pizzas não são as coberturas diferentonas. Tampouco são as massas que descansam entre 24 e 48 horas. O segredo é o molho de tomate.

Apicius, um brownie sem glúten servido com sorvete de nata. Foto: Leo Martins/Estadao Foto: Leo Martins/Estadao

PUBLICIDADE

“Tomate puro, orgânico, assado no forno a lenha por uns 7 minutos até queimar a pele”, que são pelados, recebem um pouco de azeite e manjericão e nadica de sal, açúcar ou conservante. “Vai uma tonelada de tomate na Vila e outra nos Jardins. A maioria das pizzarias faz molho com lata. Usar tomates frescos é mais complexo, todo dia tem um probleminha, o calor, o frio, mas traz um resultado muito melhor”, confessa Luciano.

Se cabe a dica, esse diferencial pode ser comprado no ifood (R$ 32). No entanto, não é somente ele que faz a Carlos, há 10 anos, ser única. Além das receitas citadas, ela nunca abriu mão de doçuras de personalidade. A queridinha do chef? A Apicius (R$ 36), uma espécie de brownie sem glúten.

“Comecei a fazer no Riviera, em 2013. Tirei toda a farinha para fazer um brownie 100% cacau, super cremoso. Eu fazia numa bandeja, depois esquentava no micro-ondas e servia com uma bolinha de sorvete”, lembra ele. Na pizzaria, apenas com forno a lenha à disposição, assa a massa dois minutos antes dela ir à mesa: “É a evolução de uma sobremesa que não é muito comum e que vai com um sorvete de nata”.

Um doce que poderia ser o bolo da festa dos 10 anos. No entanto, como não é de se estranhar, a comemoração acaba em pizza. Ou melhor, pizzas assinadas por chefs amigos da casa. A especial deste mês, em cartaz até dia 31, é a Campânia (linguiça toscana, mozarela, brócolis e parmesão, R$ 78), do estrelado Pier Paolo Picchi.

Carlos Pizza

PUBLICIDADE

R. Harmonia, 501, Vila Madalena. Todos os dias, das 18h às 23h30. Tel.: (11) 3813-2017