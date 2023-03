Chef-proprietário do Make Hommus. Not War, Fred Caffarena, 32 anos, não é mero especialista em cozinha do Oriente Médio. Muçulmano convertido, o paulista de Araraquara tem origem italiana e foi criado em Campo Grande, onde a cultura árabe é bastante presente à mesa: “Sempre fui muito interessado na História da Humanidade, quando era criança. Meu filme preferido era ‘Aladim’, mas foi só na faculdade de gastronomia que comecei a me interessar por essa culinária”.

Uma vez formado, Fred foi morar na Turquia e, desde então, cumpre o Ramadã direitinho. Mesmo quando está na cozinha: “Faço os 30 dias de jejum mais as orações e cumpro as intenções. É uma época mágica para quem é muçulmano, tem as festas e os preparos especiais, mais ricos”.

Evento central na vida islâmica, o Ramadã, tem início e final diferentes a cada ano, a depender do calendário lunar. Ou melhor, de um Comitê de Observação da Lua na Arábia Saudita. O período, que equivale ao nono e mais sagrado mês para os muçulmanos, começa no dia seguinte à observação a olho nu da lua crescente pela referida comissão. Este ano, o 22 de março.

A partir de então, por 30 noites, após a oração ao pôr do sol, as famílias se reúnem para a quebra do jejum, que costuma se dar com tâmaras e leite. Na sequência, tradicionalmente, as mulheres preparam diversos pães, sopa, folhados, tajines (ensopados de carne e legumes feito em um prato de barro com tampa cônica, também chamado de tajine) e sobremesas.

É essa refeição, conhecida como iftar, que Caffarena interpreta de terça a sexta até 20 de abril no Make Hommus. Not War. Com todos os pratos servidos simultaneamente entre 18h e 19h, o banquete especial custa R$ 59,90 por pessoa.

Aberto com água mineral e tâmara, o menu inclui saladinha de pepino, tomate, cebola e tahine, sopa (de grão de bico com parmesão e pimenta harissa ou de lentilha com iogurte), hommus, ramazã (pão tradicional com gergelim), legumes grelhados e um prato principal. Kafta, falafel, linguiça de cordeiro ou couve-flor assada são as sugestões do chef.

Para arrematar o desjejum, há sempre chá preto com maçã e pedidas como o sütlaç, um pudim de arroz com pistache e baunilha. “Nesse período, ou no fim desse período, o mais icônico é a mesa dos doces, em que sempre vai ter um sütlaç, que é uma espécie de arroz doce, caramelizado no forno a lenha. Qualquer botequinho serve isso, e é fantástico, porque tem sempre um quê familiar”, relembra Fred.

Serviço

Rua Oscar Freire, 2270, Pinheiros. De 22/03 a 20/04, de ter. a sex., entre 18h e 19h. Reservas pelo WhatsApp (11)991765171