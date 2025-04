Em 2024, Ma Tranchesi caiu na boca, ou melhor, nos feeds do povo com seus bolos que têm carinha de bolo de vó e custam quase R$ 150 cada. Unindo-se aos já consagrados laranja com calda de açúcar, iogurte e chocolate, ambos com cobertura de brigadeiro, em 2025 chegam ao cardápio o bolo formigueiro (R$ 149) e o bolo de cenoura com chocolate - lançado neste dia primeiro de abril.

Muito presente na mesa dos brasileiros, o bolo branco com chocolate granulado ganha dois toques especiais: um pouco de coco e uma calda de brigadeiro por cima. A influenciadora conta que essa novidade é uma celebração dos seis meses da marca e que decidiu por esse sabor porque é um dos seus bolos preferidos desde criança. “A receita foi criada com bastante carinho”, completa.

Já o bolo de cenoura é a cara da Páscoa, unindo a cenoura que tem tudo a ver com o coelhinho e o chocolate, símbolo dessa época do ano.

A fatia sai a R$ 19,90 e o bolo inteiro a R$ 149, pelo delivery do aplicativo Rappi.

Disponível apenas via delivery, os consumidores já podem pedir todos os sabores da Doce Aquarella exclusivamente pela plataforma de entregas Rappi.

