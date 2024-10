Na manhã desta quinta (3), a organização do ‘Latin America’s 50 Best Restaurants’, edição latino-americana do ranking que elege os 50 melhores restaurantes do mundo, anunciou que a chef Marsia Taha Mohamed conquistou o prêmio de melhor chef mulher de 2024. No ano passado, o prêmio ficou com a chef Janaina Torres, d’A Casa do Porco, na capital paulista.

Nascida na Bulgária e radicada na Bolívia, Marsia ganhou notoriedade ao assumir a cozinha do restaurante Gustu, em 2013. Eleito diversas vezes o melhor do país pelo ‘50 Best’, atualmente o restaurante, que tem como foco o uso de ingredientes bolivianos nativos em uma cozinha autoral, ocupa a 23a posição do ranking latino-americano.

Conhecida pelo seu trabalho de pesquisa voltado para os produtos ancestrais, técnicas e culturas da Amazônia boliviana, a chef se prepara para inaugurar o seu próprio restaurante, o Arami, onde irá apresentar a sua cozinha autoral.

Marsia receberá o prêmio na cerimônia do “Latin America’s 50 Best Restaurants”, que será realizada no dia 26 de novembro, no Rio de Janeiro.