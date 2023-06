Ainda não decidiu um restaurante para celebrar o dia dos namorados? E se a gente te contar que 12 restaurantes paulistanos vão servir a massa perfeita para celebrar esse dia tão especial? A Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam) elaborou a ação “Una Pasta con Amore”, que distribuiu massas em formato de coração para restaurantes paulistanos em comemoração ao dia dos namorados.

O macarrão é um tipo de rigatoni criado especialmente para a data, batizado de “Rigacuore”. O “Rigacuore” é uma massa grano duro cortada em pequenos tubos em formato coração, diferente dos tradicionais rigatonis cilíndricos. Elaborada em parceria com a importadora Diretto, a massa será servida com molhos alla matriciana, cacio e pepe e carbonara. Dependendo do restaurante, o prato é elaborado com receitas “da casa”.

O macarrão é um tipo de rigatoni criado especialmente para a data, batizado de “Rigacuore" Foto: Divulgação ITALCAM

O valor dos pratos varia de R$ 68,00 à R$ 280,00, e os menus especiais vão de R$ 180,00 à R$ 1280. Todos os clientes que pedirem pratos com a massa vão receber um pacote de “Rigacuore” de brinde.

Confira os 12 restaurantes italianos participam da ação: Bráz Trattoria, Ca’d’doro, Daje Roma, La Piadina, Lassú, Maremonti, Osteria Nonna Rosa, Ristô, Santo Colomba, Temperani, Vinarium e Vinheria Percussi.

Serviço

Data: 11 e 12 de junho de 2023

Participantes

Braz Trattoria

Shopping Tamboré

Av. Piracema, 669 - Tamboré, Barueri - SP

Horário de funcionamento para a ação: 18h às 22h30

Prato da casa: Rigacuore con pomodoro e burrata

Valor do prato individual: R$ 69

Informações e reservas: (11) 59903104

Ca’d’Oro

Rua Augusta, 129, Consolação, São Paulo-SP

Horário de funcionamento para a ação: 19h às 23h (domingo e segunda)

Prato da casa: Rigacuore al ragù d’anatra

Valor do prato individual: R$ 115

Menu especial: R$ 200

Informações e reservas: (11) 3236-4300

Daje Roma

R. Mateus Grou, 19 – Pinheiros, São Paulo-SP

Horário de funcionamento para a ação: 19h às 23h

Pratos da casa: Rigacuore alla carbonara e Rigacuore pomodoro, stracciatella e basilico

Menu especial: R$ 180

Informações e reservas: @dajeroma_sp

La Piadina

R. Prof. Atílio Innocenti, 911 - Vila Olímpia, São Paulo – SP

Horário de funcionamento para a ação: 11h às 15h30 e 18h30 às 23h

Prato: Rigacuore all´amatriciana

Menu especial: R$ 189,00

Informações e reservas: (11) 3926-5427 e (11) 11914284411

Lassù Restaurante

R. Conselheiro Saraiva, 207 - Santana, São Paulo - SP

Horário de funcionamento para a ação: 12h às 15h e 18h às 0h

Prato da casa: Rigacuore com fonduta de pecorino, camarão, raspas de limão e tomates confitados

Menu especial: R$ 1.280,00

Informações e reservas: (11) 98520-5210

Maremonti

Av Brigadeiro Faria Lima 166, Pinheiros, São Paulo

Horário de funcionamento para a ação: 18h às 23h

Prato da casa: Rigacuore alla genovese

Valor do prato individual: R$ 78

Informações e reservas: 11 96589-9887

Osteria Nonna Rosa

R. Padre João Manuel, 950 - Jardins, São Paulo - SP

Horário de funcionamento para a ação: 19h30 às 22h (domingo) e 19h30 às 00h15 (segunda)

Prato da casa: Rigacuore con salsa al tartufo, funghi e fonduta di grana padano

Menu especial: R$ 480

Informações e reservas: @osterianonnarosa

Ristô Bar Ristorante Gelateria

Shopping Pátio Higienópolis -Av. Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo

Horário de funcionamento para a ação: 12h às 23h

Prato da casa: Rigacuore com fonduta de pecorino, camarão, raspas de limão e tomates confitado

Prato individual: R$ 98

Informações e reservas: (11) 99996-1414

Santo Colomba

Alameda Lorena, 1157 - Jardim Paulista, São Paulo

Horário de funcionamento para a ação: 19h às 23h

Prato da casa: Rigacuore alla crema di salmone affumicato

Valor do prato individual: R$ 280

Informações e reservas: (11) 3061-3588

Temperani

Rua Cândido Lacerda, 33, Jardim Anália Franco, São Paulo-SP

Horário de funcionamento para a ação: 12h às 23h30

Prato da casa: Rigacuore ai tre pomodori

Valor do prato individual: R$ 64

Informações e reservas: @temperanicucina

Vinarium Antica Trattoria

Alameda Lorena, 1214 - Jardim Paulista, São Paulo – SP

Horário de funcionamento para a ação: 12h às 0h

Prato da casa: Rigacuore alla norcina con salsiccia e funghi porcini

Valor do prato individual: R$ 75

Menu especial: R$ 220

Informações e reservas: (11) 2659-2419

Vinheria Percussi

R. Bianchi Bertoldi, 109, Pinheiros, São Paulo

Horário de funcionamento para a ação: 19h às 22h30

Pratos: Rigacuore all´amatriciana e Rigacuore cacio e pepe

Valor do prato individual: R$ 71

Informações e reservas: contato@percussi.com.br