McFish volta em quantidades limitadas

Desde os anos 60 a Quaresma em Cincinnati não é mais a mesma. Naquela ocasião nasceu um dos ícones do McDonald’s: o Filet-O-Fish, o nosso Mcfish. O sandubinha de peixe empanado, queijo e molho tártaro ganhou seguidores para além dos católicos em jejum. Primeiro nos Estados Unidos, depois no mundo todo.

Fora de cartaz há quase cinco anos, o clássico do Méqui retorna neste 17 de janeiro. Detalhe: com o risco de não acabar com todas as reclamações. A rede de fast food anda soltando spoilers de que as quantidades serão limitadas, visto que o preparo leva mais tempo que o de um hambúrguer comum.

Falando em limitação, será lançada uma versão inédita com dois filés de peixe. Para essa e outras informações, a marca convida ansiosos a se inscreverem na página https://cloud.news.mcdonalds.com.br/voltamcfish, coisa que 35 mil interessados já fizeram.

O combo terá preço similar ao do Big Mac (pouco menos de R$ 30). Se você não conseguir o seu, não sofra. Você pode apostar nessas 5 homenagens de chefs para aplacar a saudade.

Sororoca Bar

Pão de açaí no vapor com peixe empanado. Foto: Felipe Castanho/Divulgação

Como o Mcfish para a rede americana, açaí com peixe frito é um clássico para os paraenses. Juntando uma coisa com a outra, anos atrás, o chef Thiago Castanho criou o incrível bao de açaí com filhote crocante.

Agora, no seu primeiro bar paulistano, deixou os sócios (os chefs Gustavo Rodrigues e Marcelo Corrêa Bastos) participarem da criação. Resultado? Bao de açaí com peixe frito, tártaro de chuchu e pimenta agridoce (R$ 39). Por peixe entenda-se a pesca fresca do dia. Pode ser prejereba, namorado, filhote, pescada amarela...

R. Simão Álvares, 785, Pinheiros. Qui. e sex., 19h às 23h30; sáb., 12h às 16h30 e 19h às 23h30; dom., 12h às 16h30. Tel.: (11) 91215-2925

Churrascada do Mar

Sanduíche com peixes de verdade em tempurá da Churrascada do Mar Foto: Fabricio Garcia

Campeão do Mestre do Sabor e ex-MasterChef, ex-pescador e surfista inveterado, Dário Costa comanda cinco restaurantes (Madê, Paru, Deus Ex Machina, Churrascada do Mar e o novo Benedita, em Noronha) e dois açougues. O foco? O mar.

Vai daí que sua versão do sanduíche fast-food dispensa peixe ultraprocessado. Na sua principal casa paulistana, ele usa um “blend” de peixes brancos de acordo com a maré da costa sudeste, frita em tempura e serve com salada de repolho e aioli de wasabi em pão caseiro de cará (R$ 56). Fritas polvilhadas com alga nori acompanham.

Av. Rebouças, 3415, Pinheiros. Ter. a dom., 12h às 22h. Tel. (11) 943891435

Nosh

A receita do Nosh é servida em pão pita fresquinho Foto: Rubens Kato

Inspirada na street food israelense, a lojinha santa cicilier brilha com recheios tão incríveis quanto o seu pão pita. Um deles, o Schnitzel de Peixe (R$ 44). Segundo o autor, Alon Berlovich, o sucesso vem de elementos que se complementam: a crocância do peixe à milanesa e da couve fritinha, o frescor do repolho e do tomate, a acidez do vinagrete e o afago da maionese com toque de mel.

R. Baronesa de Itu, 126, Santa Cecilia. Ter. a dom, 18h às 22h

Megusta

Peixe crocantíssimo e brioche ultra macio são essenciais no Meg Fish do Megusta Foto: Luiza Vanzetto

Não é segredo que Renata Vanzetto (do Ema, do Matilda, do Muquifo, do Mico...) tem uma queda por junk food. Na hora de expressar a gula, porém, a chef expressa também sua personalidade, como no Meg Fish (R$ 40). Servido em seu bar nos Jardins, reúne peixe “mega crocante”, cebola roxa, picles e um molho tártaro com toque de wasabi em um brioche “bem maciozinho”.

R. Bela Cintra, 1551, Cerqueira César. Ter. A sex., 18h às 00h; sáb., 14h às 00h. Tel.: (11) 3081-8358

Nou Burguer

Sanduíche de peixe empanado é hit do Nou Burguer Foto: Rodolfo Regini

Best-sellers dessa dark kitchen: o “baita milanesa de peixe” do chef Amilcar Azevedo alia cheddar, bastante molho tártaro artesanal, picles de cebola roxa e de pepino no brioche (R$ 28).

Pedidos: WhatsApp (11) 3816.0210 ou iFood