Meninas superpoderosas da gastronomia fazem jantar para o Dia das Mulheres

A partir das 20 horas de 06 de março, Giovanna Grossi, do Animus, no Baixo Pinheiros, recebe a mixologista Adriana Pino (Flora Bar) e as chefs Tássia Magalhães (Nelita) e Bia Freitas (Pasta Shihoma) para um menu degustação (R$ 310) em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres.

A alagoana Giovanna foi a primeira brasileira a chegar a uma final do concurso Bocuse d’Or e é a única mulher que se tornou jurada do campeonato mundial de chefs. Dri é pioneira entre as bartenders do país, tendo se destacado em competições como o World Class ao longo de sua carreira.

O restaurante de Tássia é considerado hoje o 21º melhor da América Latina, já o de Bia é provavelmente o endereço mais concorrido da Vila Madalena graças a massas de excelência, entradas criativas e preços honestos.

Na noite do encontro, um drink à base de gim de jambu, xarope de capim-santo e limão dará as boas-vindas, seguido pela coalhada de búfala e tomates, de Tássia, pelos mariscos brancos com pimenta-de-cheiro e coentro de Bia e pelo “cordeirinho com uvaia e ciboulette” da anfitriã.

A chef do Shihoma inicia os principais com ravióli de mozarela de búfala, a amiga do Nelita entra com peixe fresco, abobrinha e favas verdes e a fundadora do Animus fecha o ciclo salgado com baby beef, cará e cebola.

Encerra o evento com doçura, uma composição delicada de pitanga negra, queijo de cabra e baunilha do cerrado. Aviso: é possível harmonizar todo o jantar com criações etílicas da chef de bar do Flora.

Animus

R. Vupabussu, 347, Baixo Pinheiros. Qua., 06 de março, às 20h. Reservas: (11) 98705-9388