Mercearia Maravilha, da chef Renata Vanzetto, abre as portas amanhã

Depois de todo um mistério criado em torno do novo negócio da chef Renata Vanzetto - as charadas começaram a pipocar nas redes sociais em meados de agosto -, finalmente, a Mercearia Maravilha, que vende “comidas e coisas”, abre as portas amanhã, a partir do meio-dia. Ela fica ali, num puxadinho do Muquifo - restaurante do lado do MeGusta, que fica embaixo do Ema e do lado do Matilda, que, por sua vez, é do lado do Miado, que fica embaixo do Mico. Juntando com o Mé, que se esconde no subsolo do MeGusta, a MM é, agora, a oitava casa do grupo instalada ali naquele pedaço da Bela Cintra.

De volta às charadas, uma delas contava que, antigamente, lá pela década de 1950, as geladeiras pareciam grandes armários de louça e que, para identificá-las nas lojas, a fabricante Kelvinator colocava pinguins de cerâmica em cima delas.

Geladeira da nova Mercearia Maravilha, da chef Renata Vanzetto. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Pinguim? Geladeira que lembra móvel? Bem, o primeiro virou o simpático mascote da mercearia. E a geladeira, a grande estrela - imagine se a Renata, agilizada que só, colocaria um trambolho branco e sem graça, daqueles que todo mercadinho tem, no meio de sua lojinha. Pois ela deu um jeito de personalizar o refrigerador, que foi revestido com pedaços de um armário antigo. Ficou um charme.

Suas prateleiras ostentam molhos que são vedetes nos restaurantes da chef, como o molho de missô e limão (R$ 35), que incrementa o quiabo no Matilda, o molho Manetti (R$ 60), receita do sócio e cunhado da chef, à base de creme e leite, parmesão e páprica, que é servido com espaguete no Muquifo, o molho asiático de tamarindo e óleo de gergelim do Ema (R$ 40), e o molho de coentro (R$ 39), porque sendo da Renata, tem que ter coentro.

PUBLICIDADE

Parte das "coisas" que a Mercearia Maravilha vende. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Ali tem também manteigas, como a de tomate (R$ 37), conservas, como a alcachofra marinada (R$ 15; 100g) e a de abobrinha dourada com hortelã e limão-siciliano (R$ 12; 100g). Para adoçar, nada mais, nada menos, que o creme ridículo (R$ 46), aquele que é usado na torta de mesmo nome e que virou um case da chef nas redes sociais. Ah, tem também um potão de brigadeiro de colher (R$ 53).

Mas nem só de comidas feitas na casa se faz a Mercearia Maravilha. Lá você também vai encontrar produtos de fornecedores parceiros - como os embutidos artesanais da Pirineus, e as conservas do projeto A.mar -, e até itens industrializados que não se encontram em qualquer lugar.

Para o lado das “coisas”, destaque são as cerâmicas com tema de comida, todas assinadas por Renata. Tem prato em forma de ovo frito, colher que imita cogumelo, saleiros, azeiteiros, manteigueiras e por aí vai. A saber, os pinguins de geladeira também estão à venda

Serviço

PUBLICIDADE

Mercearia Maravilha

Onde: R. Bela Cintra, 1.569, Cerqueira César.

Telefone: (11) 994800474.

Funcionamento: 12h/22h (dom. 12h/17h; fecha 2ª)