Metzi recebe chef Armando Acosta para eventos em prol da Gastromotiva

Eleito chef revelação do México em 2021 pela revista Food and Wine, Armando Acosta, do restaurante Cerrajeria, desembarca em São Paulo em maio para uma série de ações junto à Gastromotiva, organização sem fins lucrativos fundada em 2006 pelo chef David Hertz para promover transformações sociais por meio da gastronomia. E que desde 2016 tem no México um de seus braços mais fortes.

Acosta será recebido pelos chefs Luana Sabino e Eduardo Ortiz, do restaurante Metzi, onde no dia 25 será realizado um jantar beneficente com a participação de cozinheiros do projeto. Elaborado a seis mãos, o menu degustação de R$420 terá parte de seu valor de venda revertido para a ONG.

Chefs do Metzi farão jantares especiais em São Paulo Foto: Estúdio Cumaru

No dia anterior, 24, os chefs assumirão o comando da cozinha solidária do Jaguaré (Rua Marselha, 728, Jaguaré), onde conversarão com cozinheiros do projeto e farão o preparo das refeições a serem distribuídas para a comunidade no dia. A unidade atende mães solo, idosos, crianças, população de rua, entre outros grupos de baixa renda.

Serviço

Metzi

Endereço: R. João Moura, 861, Pinheiros, São Paulo

Quinta-feira - 25 de maio - 19h

Reservas: +55 11 98045-5022 (WhatsApp)

Valor: R$420