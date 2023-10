Sabe aqueles bombons lindos e coloridos que se vê na internet e dão água na boca, mas você sempre deixa para experimentar depois? Talvez este seja o momento para parar de postergar. Isso porque a Mica Chocolates está lançando uma coleção feita especialmente para o Halloween.

São quatro novos sabores e decorações temáticas que vão te deixar com um gostinho de quero mais. O primeiro é o Frankenstein - já que o doce é verde e tem a cara do personagem desenhada - recheado com ganache de manteiga tostada com sal e crocante de pipoca caramelizada com açúcar explosivo e coberto com chocolate ao leite. Depois, vem o Monstro, que tem apenas um olho e um sorriso simpático e contém bastante ganache branca de avelã e creme de avelã exclusivo da marca, o not tella, além de uma casquinha de chocolate ao leite.

Doces de Halloween

Logo em seguida, o Olho, que como o nome já fala é o próprio, mas com algumas gotinhas que lembram sangue para deixar mais assustador, Ele, por sua vez, é feito com chocolate branco e, por dentro, um creme levemente azedo de caramelo de framboesa. Por último, mas não menos importante, o Abóbora aparece, com uma carinha que imita as abóboras decorativas da festa, envolta no chocolate meio-amargo, a trufa é dividida em três camadas que unem um patê de fruit de abóbora, ganache de abóbora com especiarias e base de biscoito belga Speculoos.

Se você gostou de todas, pode escolher as caixas decorativas que a loja de chocolates em São Paulo disponibiliza. Os tamanhos variam entre as quantidades, já que um cabe 4 bombons (R$ 39), outro 9 (R$ 89) e um terceiro vai até 16 unidades (R$ 139), sendo que cada unidade custa R$ 6,50.

a edição de outubro do estabelecimento também conta com uma abóbora feita inteiramente com chocolate branco com balinhas sabor laranja - feitas pela marca artesanal Gumi Lab Foto: Juliana Frug | Mica Chocolate

Se bateu a vontade de provar, corra, porque eles ficam até o dia 31 ou enquanto durar o estoque. Vale lembrar que as opções estão à venda na loja física em Pinheiros (veja o endereço abaixo), no site oficial da Mica (www.micachocolates.com.br) ou pela plataforma de delivery (https://www.goomer.app/mica-chocolates).

Serviço

Artur de Azevedo, 1199, Pinheiros. (11)993791200. Seg. à sáb. (9h às 19h) e dom. (12h às 19h)