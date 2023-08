Mocotó realiza sarau periférico com pratos e porções da casa com preços especiais

Dando sequência à comemoração dos 50 anos do Mocotó, o restaurante realiza o Sarau Mocotó no dia 23 de agosto, às 19h30, na unidade da Vila Medeiros.

Criado em parceria com o Encontro Estéticas das Periferias, o evento vai reunir poetas nordestinos e da cartografia periférica de São Paulo, com microfone aberto a quem mais desejar soltar o verso.

A ideia dialoga com a identidade do próprio Mocotó, que foi fundado em 1973 pelo pai do chef Rodrigo Oliveira, conhecido como Seu Zé, quando veio de Pernambuco para fazer a vida na capital paulista. O restaurante, que nasceu como uma casa do norte, ganhou reconhecimento nacional e internacional e foi o responsável por colocar a zona norte paulistana no mapa da gastronomia mundial.

Fachada do restaurante Mocotó, na Vila Medeiros Foto: Ricardo D’angelo

No encontro, já está confirmada a presença de artistas como o ator, cantor e poeta cearense Costa Senna, que será o mestre de cerimônias da noite, João da Silva, filho do celebrado poeta e repentista Patativa do Assaré, e membros do coletivo paulistano Poetas do Tietê.

Para acompanhar o recital, o chef prepara uma seleção de pratos e porções do menu da casa com preços especiais, entre eles o famoso torresmo do Mocotó e os dadinhos de tapioca.