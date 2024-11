Considerada como um dos corredores gastronômicos mais efervescentes da cidade, a rua dos Pinheiros acaba de ganhar um novo restaurante italiano. Trata-se da Modern Mamma, osteria comandada pela dupla Salvatore Loi e Paulo Barros, que passa a ocupar o ponto onde funcionou o Ella | Fitz - outro restaurante comandado pelos chefs.

O cardápio da nova unidade, que é quarta da rede de restaurantes, segue a mesma linha das outras casas, localizadas no Itaim Bibi, nas regiões do Baixo Pinheiros e do Jardins. E inclui sugestões como a pasta fresca alla chitarra (utensílio italiano composto de uma caixa de madeira e cordas, que lembram as do violão, por onde se passam lâminas de massa fresca para obter o formato de fio) ao cacio e pepe (R$88).

O drinque borbone é uma das novidades da carta do Modern Mamma Foto: Pedro Shutter/ Divulgação

Outras pedidas ficam por conta do trofie (massa curta e retorcida, típca da Ligúria, na Itália) com pesto genovês e burrata (R$ 89) e a lasanheta (R$ 98), criação de Loi que consiste em uma fatia de lasanha com recheio de vitela, que chega à mesa “deitada” sobre creme de grana padano e trufas negras.

Nova carta

Com a abertura da quarta unidade do Modern Mamma, a casa acaba de estrear uma nova carta de drinques, desenvolvida pela bartender Márcia Martins. Entre as novidades estão o mamma mia Hendricks (R$ 55), com gim Hendricks Neptunia, funcho de florença, suco de abacaxi e orange bitter.

Outras sugestões de drinques autorais são o fluffy bird (R$ 42), que combina rum, Campari, limão taiti, açúcar, suco de abacaxi e albumina, além do borbone (R$ 48), com bourbon, vermute bianco, aperol rum com chá preto defumado lapsang souchong.

Modern Mamma

Rua dos Pinheiros, 332, Pinheiros. Instagram: @modernmammaosteria