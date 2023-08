O Mont Cristo Wine Bar acaba de presentear os amantes de vinho com uma seleção de rótulos raros. Localizada em Santo André, a casa está promovendo ação por tempo limitado com seleção de rótulos raríssimos de vinhos variados, servidos em doses de 30, 60 e 120 ml. A ação começou no dia 18 de agosto, e os vinhos estão nas enomatics por tempo indeterminado.

Todos os rótulos foram selecionados pelo sócio-proprietário César André Marchetti, tirados de sua adega pessoal. Segundo Marchetti, a ação é uma oportunidade para os entusiastas

terem acesso ao que há de mais raro e valioso no mundo do vinho. A seleção oferece oito rótulos:

Grands Echezeaux Grand Cru 1976 (30 ml: R$ 1.440, 60 ml: R$ 2.880 e 120 ml: R$ 5.760)

Chateau Petrus 1973 (30 ml: R$ 1.440, 60 ml: R$ 2.880 e 120 ml: R$ 5.760)

Chateau Lafite Rothschild 1975 (30 ml: R$ 480, 60 ml: R$ 960 e 120 ml: R$ 1.920)

Chateau Cheval Blanc 1975 (30 ml: R$ 400, 60 ml: R$ 800 e 120 ml: R$ 1.600)

Chateau Mouton Rothschild 1976 (30 ml: R$ 400, 60 ml: R$ 800 e 120 ml: R$ 1.600)

Chateau L’Angelus 1970 (30 ml: R$ 280, 60 ml: R$ 560 e 120 ml: R$ 1.120)

Vega Sicilia Unico Reserva Especial (30 ml: R$ 300, 60 ml: R$ 600 e 120 ml: R$ 1.200)

Sassicaia 2016 (30 ml: R$ 160, 60 ml: R$ 320 e 120 ml: R$ 640)

Além dos vinhos sofisticados presentes na ação, os rótulos raros e as safras antigas (décadas de 50, 60 e 80) das regiões de Bordeaux e Borgonha também são prioridade na casa. Há sempre uma alternância entre as ofertas, propondo ao cliente escolher por diferentes países, uvas e custo-benefício. A culinária mediterrânea do menu, assinada pelo chef Manoel Bernardo, contempla qualquer harmonização.

Serviço

Endereço: Rua das Figueiras, 631 – Bairro Jardim – Santo André

Horário de funcionamento: domingo e segunda, 10h30 às 17h e terça a sábado, 10h30 às 23h

Telefone: 11 97223 4028

Instagram: @montcristowinebar