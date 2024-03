Morre Luiz Nozoie, fundador de um dos bares mais tradicionais de São Paulo

Luiz Nozoie, fundador do tradicional Bar do Luiz Nozoie, morreu nesta segunda-feira (25) aos 93 anos de idade, após complicações de doenças respiratórias.

Nozoie comandava um dos mais tradicionais botecos de São Paulo desde 1962. O seu falecimento foi confirmado através de um post nas redes sociais do bar.

Ao longo dos anos, o Bar do Luiz Nozoie se tornou um reduto de chefs, influenciadores digitais e fãs da gastronomia ‘raiz’ da cidade, com salgados, pratos com frutos do mar e as famosas conservas da casa, além de batidas e cervejas geladas servidas diretamente no balcão da casa. Vale notar que, no início, o estabelecimento era uma sorveteria.

O evento que ocorreria hoje com o chef Fabio Vieira foi remarcado em respeito à morte do fundador da casa. As segundas-feiras são dias especiais para o Bar do Luiz Nozoie, sendo o dia da semana que acontecem encontros especiais com chefs.

Luiz Nozoie deixa um legado de maestria na simplicidade na gastronomia, construindo a imagem do seu bar como referência e grande influência no cenário gastronômico de São Paulo.

