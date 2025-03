Morre Seu Zé Almeida, fundador do Mocotó

Faleceu neste domingo, aos 86 anos, José de Almeida, o fundador de um dos restaurantes mais amados e o pai de um dos cozinheiros mais amados do Brasil – o Mocotó e Rodrigo Oliveira, respectivamente.

Seu Zé, aquela presença cativa no banco à frente do agitado imóvel no número 1100 da Avenida Nossa Senhora do Loreto, passou a infância no Mulungu, distrito perdido no sertão pernambucano, a uns 200 quilômetros de Recife.

Na juventude, quando chegou a São Paulo, estabeleceu-se na Zona Norte. Ali, com os irmãos Gersino e Gilvan abriu com um empório que vendia mocofava (mistura de fava com caldo do mocotó). Dessa casa do norte surgiram três botecos, um deles, lá em 1973, era o Mocotó.

Não, ele não tinha dadinho de tapioca e nem era como se conhece hoje. Afinal foi Rodrigo, depois de atender muito salão, lavar muito chão e trocar muitas partidas de futebol por expedientes voluntários, que tomou as rédeas da cozinha e passou a tocar o premiado restaurante.

No entanto, o chef sempre reconheceu com orgulho um dos grandes legados do pai: a comida de panela, “essa cozinha dos cozidos que muitas vezes é ignorada nos grandes restaurantes, mas é cheia de sutilezas e pode transformar produtos muito simples em pratos extraordinários”.

Seu Zé Almeida deixa dois filhos e sete netos e será velado amanhã, dia 3 de março, das 7h às 12h, no Velório Salete, em Santana.