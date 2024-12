Na Vila Madalena, restaurante Quincho agora serve brunch vegetariano aos finais de semana

Em uma rua tranquila na Vila Madalena, o Quincho já deixou sua marca com um menu vegetariano criativo e saboroso para almoço e jantar. Mas agora, desde 16 de novembro, a casa também passa a ter uma nova opção: o brunch servido aos finais de semana, em formato de buffet por valor fechado, para que os clientes comam à vontade e sem pressa.

Servido aos sábados e domingos das 8h às 12h, a R$ 129 por pessoa, o brunch conta com pães, queijos, bolos, doces, iogurtes e opções veganas variadas. Além disso, algumas estrelas da casa também dão as caras por aqui, como a deliciosa manteiga de missô e o hommus de pistache.

Vale muito a pena experimentar a manteiga com um dos pães de fermentação natural, por exemplo. Mas vale também explorar outros sabores, como uma bem preparada ricota temperada ou um requeijão que chama a atenção pela cremosidade.

Alguns dos quitutes servidos no brunch do Quincho Foto: Duda Gulman/Divulgação

Bebidas como café coado, que aparece na versão biodinâmica da Cia Orgânica (da Fazenda Aranquan, na Chapada da Diamantina, Bahia), o leite e o suco estão inclusos no valor. Mas há também um menu a la carte que contempla drinks alcoólicos e não alcoólicos e cafés especiais para quem quiser diversificar as opções.

PUBLICIDADE

De sobremesa, dá para ir em pedidas mais americanas, como o waffle e a panqueca, com a opção de adicionar Nutella ou, então, uma geleia de frutas vermelhas -- vá por mim, esta última opção é de dar saudade logo que sai da casa. Mas há também bolos, brownie, frutas e até um pudim de tapioca.

Vale ressaltar que crianças até 5 anos não pagam, e os pequenos na faixa dos 6 aos 10 pagam 50%. A casa vai contar ainda com uma monitoria infantil cobrada à parte (R$ 20 por criança), para que a família curta as manhãs do fim de semana despreocupada, enquanto a molecada se diverte.

Onde é o Quincho?

Quincho Cozinha e Coquetelaria

Rua Mourato Coelho, 1140 - Pinheiros

PUBLICIDADE

Funcionamento: terças às sextas, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h / sábado, brunch das 8h às 12h; almoço das 12h às 17h e jantar das 19h às 23h / domingos e feriados, brunch das 8h às 12h; depois almoço das 12h às 17h.