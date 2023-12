O menu de Natal e Ano Novo do Mesa III Pastifício conta com pratos frescos pré-preparados e assinados pela chef Ana Soares. Para facilitar, nas festas de fim de ano, a casa vai atender a encomendas de massas feitas à mão, entradas, carnes, molhos e sobremesas deliciosas. Basta entrar em contato, pedir os seus pratos preferidos e festejar sem ter muito trabalho!

As entradinhas incluem a terrine de festa, feita com ave e pistache - com 800g no valor de R$148 - e o coulis de framboesa - a R$60, com 200ml. Outras sugestões são a tapenade de festa - que vem 200g a R$55 - e vai muito bem quando acompanhada por tostadas da lenha - 100g no preço de R$26 -, a tagliatta (filé) tonnada - com 250g a R$95 - e a tatin de chèvre e tomate - por R$190.

Para o prato principal, o que não faltam são massas. Eles oferecem 400g de panzerotti de stracciatella, maçã verde e limão siciliano, no valor de R$72, que pode ser puxado na manteiga de sálvia (R$45, 160g) e servido com creme às ervas (R$66, 400ml) ou com pesto genovês (R$75, 200g).

Além disso, tem cappellone de pato com amêndoas e perfume de laranja (R$72, 400g), que combina muito com o molho de tomate com laranja (R$52, 400ml) ou com o molho delicado de champignons (R$60, 400ml). Cappelino de presunto cru e avelãs (R$72, 400g) com creme de limão (R$66, 400ml) e nhoque de semolina (R$48, 400g) com manteiga de sálvia também é uma ótima pedida. Outros molhos são: pesto genovês (R$75, 200g), pesto salsa e alicce (R$68, 200g) e pesto ao limão e parmesão (R$68, 200g).

Nas carnes, as opções são confit de pato - a unidade sai a R$72 -, rótulo de peru, com farofa ao pistache, damasco e ervas - R$261 a unidade com aproximadamente 900g - e pernil de cordeiro na lenha ao alho e especiarias (R$385, a unidade de aproximadamente 1,1kg)

PUBLICIDADE

Para fechar a noite, ainda vendem a verrine tiramissù (R$102, 300g), o clafoutis de framboesa e papoula (R$188), o pudim de brioches e frutas secas (R$162) e a gallete de pêssego e amêndoas douradas (R$162), que fica deliciosa quando unida ao sorvete de mel (R$60, 500ml).

As encomendas de fim de ano devem ser feitas até o dia 12 de dezembro e os pratos ficarão disponíveis na loja, à pronta-entrega, a partir de 24 de dezembro. As entregas são para toda a cidade de São Paulo, com frete sob consulta.

Serviço

Instagram: @mesa3_pastificio

Endereço: Rua Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré.

PUBLICIDADE

Telefones: (11) 3868-5501 / (11) 94012-8191.

WhatsApp: (11) 96636-7595