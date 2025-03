No Ipiranga, Ai Ai Cozinha Asiática completa um ano com fila na porta

O bairro do Ipiranga, na zona sul da cidade de São Paulo, está passando por uma transformação clara e evidente. Não apenas o cenário está mudando, com os pequenos sobrados industriais dando espaço para grandes prédios, como também os moradores não dependem mais apenas da tradicional gastronomia de lá. Surgem cada vez mais e mais endereços com novas propostas -- e que, felizmente, são abraçados pelos vizinhos. É o caso do Ai Ai Cozinha Asiática, restaurante do Ipiranga que acaba de completar um ano.

A casa, que fica em um endereço movimentado do bairro, entre bares e prédios, surgiu a partir de um movimento de transformação da proprietária, Livea Bernini.

Após trabalhar 10 anos com Direito, resolveu mudar de rota. Começou a atuar em projetos de impacto social na Amazônia e se lançou no desafio de estar à frente da gestão executiva de uma empresa familiar no segmento de bares e restaurantes. Ocupou essa posição por seis anos até que se tornou mãe, se apaixonou pela culinária asiática e descobriu a veia empreendedora.

Livea Bernini, proprietária do Ai Ai Cozinha Asiática Foto: AACA/Divulgação

“Nesse momento, comecei a planejar o Ai Ai e voltei a morar no Ipiranga, com base no clássico ‘ter filho e ir morar mais perto da mãe’”, contextualiza Lívea ao Paladar. A casa, assim, nasceu dessa mistura de desejos e ideias.

“[A ideia surgiu com a] paixão pelos sabores asiáticos, a experiência na gestão de outros negócios do ramo gastronômico, a vontade de empreender no bairro do Ipiranga e a percepção de que existe muita demanda e, portanto, muitas oportunidades, fora do circuito Pinheiros e Santa Cecília”, afirma.

Ai Ai Cozinha: um restaurante do Ipiranga

Hoje, pra quem passa por lá, sabe que a ideia de Livea deu certo. A casa, dividida em dois andares, fica lotada -- na visita de Paladar, todas as mesas estavam ocupadas e a fila de espera nunca acabava. O mais interessante, porém, é notar a diversidade de pessoas. Não há por ali apenas aquele cliente que sempre frequenta restaurantes asiáticos. Pelo contrário. Em uma mesa ao lado, por exemplo, um casal mais jovem ensinava para os pais de um deles, já idosos, o que era cada item no menu. E eles aprovaram o que pediram.

O arroz frito do Ai Ai Cozinha Asiática, no Ipiranga Foto: AACA/Divulgação

“Estamos conseguindo materializar os nossos valores de ‘bem-estar e acolhimento’, ou seja, promover bem-estar em um espaço onde todos se sintam bem-vindos e convidados a experimentar novos sabores”, contextualiza a proprietária. “Acredito que a combinação do menu diverso, com preços acessíveis, pratos bem servidos, atendimento informal e muito amigável, além da música ambiente que mistura MPB com pops asiáticos, funcionaram muito bem para que as pessoas se sentissem convidadas a nos conhecer e querer voltar.

Além disso, como ela destaca, o cardápio é bem diverso. Por um lado, servem o yakissoba (R$ 39), que é um prato conhecido por todo mundo. É a porta de entrada, o convite para conhecer. E, depois, vai além com pratos como o domburi (a partir de R$ 42). “O fato de termos colocado yakissoba no menu fez com que bastante gente entendesse melhor a nossa proposta de pratos quentes asiáticos e tivessem o yakissoba como porta de entrada para, depois, provar outros pratos e lanches”, contextualiza Livea, sobre a estratégia.

No cardápio, além do yakissoba e domburi, vale experimentar a deliciosa berinjela no missô (R$ 13) de entrada. Outra opção certeira de prato principal é o arroz frito, com ovos, shitake e edamame e com um ovo frito por cima (R$ 43). Tudo isso sendo visto e experimentado pelos vizinhos e moradores do bairro, em mais um novo movimento gastronômico.

Ai Ai Cozinha Asiática passeia por sabores e cores da gastronomia asiática Foto: AACA/Divulgação

“Acredito que esse movimento crescente da gastronomia no bairro do Ipiranga reflete uma demanda que existe há algum tempo de restaurantes e bares que oferecem experiências mais diversas, possibilitando à comunidade encontrar, localmente, lugares que fujam do óbvio”, diz Livea. “Ser a favor e fazer parte dessa transformação do espaço é tão importante para nós que isso faz parte da visão do restaurante: queremos ser o destino preferido para quem busca uma experiência gastronômica asiática em bairros fora do circuito tradicional”.

Agora, para o futuro, o Ai Ai quer manter a proposta de mudanças sazonais do cardápio: a cada quatro meses, mais ou menos, a casa retira dois ou três pratos para dar espaço a novas criações que conversem com a estação do ano e tragam sabores diferentes para o menu. Esse processo permite explorar ingredientes, testar combinações novas e oferecer algo diferente para os clientes. “Queremos fortalecer a nossa marca e, quem sabe, começar a vislumbrar o próximo bairro que tem espaço para a diversidade que queremos espalhar”, diz.