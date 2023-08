Essa é a proposta do Chef Onildo Rocha, que oferecerá no próximo dia 13 um menu degustação em cinco etapas no Notiê - restaurante localizado no Espaço Priceless, no centro de São Paulo.

Como sempre faz, o chef desenvolveu o menu com pratos que mesclam ingredientes selecionados a partir de suas pesquisas por diferentes regiões do Brasil, trazendo a brasilidade para a mesa de forma singular.

Entre os pratos servidos, estarão o Cuscuz de Uarini com camarão rosa e o Copa lombo de porco preto, purê de batata com queijo da canastra. Para completar a experiência há ainda a opção de harmonização com carta de vinhos que oferece rótulos pensados para combinar perfeitamente com cada prato servido.

As vagas são limitadas e toda a experiência sai por R$ 290. Para fazer reservas, clique aqui.

Confira o menu completo

Couvert

Pão de fermentação natural (feito na casa) e manteiga de banana

Entrada

Cuscuz de Uarini com camarão rosa

1° prato

Tortelli de ricota com creme de abóbora e mollica cítrica

2° prato

Copa lombo de porco preto, purê de batata com queijo canastra

Obs : para quem prefere outra opção diferente do porco, teremos uma versão de berinjela com missô

Sobremesa

Mix de frutas amarelas, gelato de iogurte defumado, espuma de coco e ervas frescas

Serviço

Data: Domingo, 13 de Agosto de 2023

Horário(s): 12h ou 14h30 - é preciso escolher uma das opções

Endereço: Rua Formosa, 157 - Estacionamento com valet no subsolo do Shopping Light - Centro.

Reservas: https://booking-priceless.com.br/events/paisnonotie