Novo Ona, na zona norte, trabalha com conceito ‘do fogo à mesa’

No 102 da rua Maria Curupaiti, o Brazza (que operou de setembro de 2020 até março de 2023) saiu de cena para dar palco ao novo Ona, que também destaca o uso do fogo em seus preparos - a casa está sob a batuta de dois dos sócios do antigo restaurante.

Na cozinha do chef Leonardo Lopes - que tem passagem pelo Baru Marisqueria, Mescla, Casa Rios, entre outros - todos os pratos, da entrada à sobremesa, passam pela parrilla ou pelo pit.

Camarões grelhados com molho de tomate defumado, do Ona Foto: Paulinho Ribeiro

Se a picância não te intimida, vale começar os trabalhos com os camarões rosa grelhados na parrilla e servidos em um belo molho de tomate defumado, pimentão e pimenta jalapeño (R$ 69). Faça trouxinhas com as folhas de alface romana que acompanham e coma com as mãos. O polvo grelhado (R$ 67) também vale como abre-alas. Os tentáculos chegam à mesa com um saboroso creme de cebola com nori fermentado e uma fatia providencial do pão de fermentação natural da casa para limpar o prato.

Na seção de principais, olhe com carinho para a lasanha de cordeiro (R$ 87), que intercala camadas de massa, de carne desfiada (que, antes, passa pela grelha para criar casquinha), de molho de tomate defumado e mozzarella.

Entre as carnes, o cupim leva 36 horas para ficar pronto - entre os processos, além da salmoura e da marinada, ele passa pelo pit, onde é defumado com lenha de macieira, e depois pelo sous vide. Ele é servido com arroz frito, picles de cebola e coentro (R$ 79). Já o peixe do dia grelhado (R$ 183), opção para compartilhar, vem acompanhado de arroz com leite de coco e farofa de banana.

Polvo com creme de cebola, do restaurante Ona Foto: Paulinho Ribeiro

Dica importante é reservar apetite para a sobremesa: uma torta de queijo de sotaque basco, feita com brie e gorgonzola e servida com caramelo de tepache (bebida fermentada feita na casa) e abacaxi grelhado. “Melhor que muita gente”, insinua o cardápio.

De terça e sexta, no horário do almoço, o menu-executivo com entrada e principal sai a R$ 55, ou R$ 65 com sobremesa. No dia da visita do Paladar, dava para escolher entre a costelinha de porco com mandioca, o peixe grelhado com homus, o nhoque com ragu de ossobuco e o chorizo com purê de batata e legumes grelhados.

Em breve, a casa deve inaugurar um winebar no andar de cima, com seleções de vinhos em taça e beliscos para comer com as mãos.

Serviço

Ona

Onde: R. Maria Curupaiti, 102, Vila Ester.

Funcionamento: 12h/15h30 e 18h30/23h (sáb. 12h/23h; dom. 12h/18h)