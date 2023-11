Novo Paradiso, na Santa Cecília, cuida da sua casa e da sua fome

Quem está de passagem pela Barão de Tatuí, lá em Santa Cecília, pode ficar em dúvida do que aquele galpão, no número 339, esconde, mas a fachada (propositalmente) surrada até que dá pistas: objetos, acessórios, artes, vintage, fusão de sabores, umami, drinks, café. Se depois de todo esse jogo de palavras - escritas na porta de vidro do estabelecimento - você segue na dúvida, vem comigo, que eu te explico.

O Paradiso, como foi batizado, é a nova empreitada de Alessandro Bergamin, do Studio Bergamin, juntamente com os sócios João Caldas e Titi Ferreira. Trata-se de uma loja de móveis e objetos de decoração, que também é um restaurante e vice-versa, ou “um lugar de casa e de comida”, como definem.

Restaurante e loja dividem mesmo espaço no novo Paradiso Foto: Crudo e Bruno Geraldi

É preciso atravessar toda a loja para alcançar o restaurante. Não há uma separação clara, as mesas se misturam com os móveis e cacarecos à venda; nas paredes apinhadas de quadros, espelhos e outros objetos não se sabe o que faz parte do acervo ou o que é meramente decorativo - e é aí que está o charme.

A cozinha está sob a batuta de Letícia Shiotsuka, chef que coordenou a abertura do badalado Nobu no Brasil, em 2018. No Paradiso, ela aposta numa culinária fusion, com forte tendência asiática. O cardápio tem tempurás - prove o de peixinho da horta com tartare de camarão (R$ 48) -, guiozas - o vegetariano é de grão de bico com legumes defumados e homus de tohu (R$ 32), baos...

Bao de frango crocante com aïoli de alho fermentado e picles Foto: Crudo e Bruno Geraldi

Na ala de pratos principais, chamam a atenção a costelinha sous vide (R$ 48), servida com canjiquinha cremosa e salada de couve, e o bibimbap (R$ 48), receita coreana que, na casa, combina arroz levemente picante,legumes, frango, ovo e couve crocante. O nasi goreng (R$ 62) chega à mesa num prato fundo de ágata: o arroz, bem saboroso, é salteado com legumes e camarõezinhos. Ovo marinado cremoso, picles de pepino, granola salgada e os dois camarões (esses maiores) que coroam o prato complementam a pedida.

Para adoçar, escolha entre o cuscuz de tapioca com calda de abacaxi e gengibre (R$ 25) e a torta mousse de chocolate meio amargo com pipoca caramelizada no missô e sorvete de caramelo com flor de sal (R$ 27).

A carta de bebidas lista cervejas e duas opções em taça de vinhos de casa. Mas, olhe só, os drinques, como o Spritz Paradiso (R$ 42), com Scarlatti, limoncello, vermute branco e tônica, são assinados por Ale D’Agostino, do APTK.

Serviço

Paradiso

Onde: R. Barão de Tatuí, 339, Santa Cecília

Funcionamento: restaurante - 12h/15h e 18h/22h (sáb. 12h/16h e 19h/22h; fecha dom.); loja - 10h/22h (fecha dom.)