O abacate e o avocado estão cada vez mais presentes no prato dos brasileiros e cada vez surgem mais receitas usando as frutas. Mas será que você já ouviu falar de nhoque de abacate, chocolate recheado com sorvete de avocado ou curry de avocado?

Se não, chegou uma boa oportunidade de conhecer esses pratos trazidos pela Avocado Week, evento que vai até o próximo dia 22 de julho. Com o apoio da Carlini Avocado, quatro restaurantes de São Paulo estarão oferecendo pratos exclusivos usando avocado e abacate para compor receitas muito diferentes e saborosas.

AVO. Alimentação Consciente

O AVO. Alimentação Consciente, da Vila Madalena, terá um menu fechado de R$ 85 que contará com as opções para você escolher. A entrada poderá ser de guacamole com toque de mostarda Dijon com lascas crocantes ou de tartare de legumes e avocado cortados. O prato principal será dividido entre nhoque de avocado com molho de tomate e camarão salteado ou cogumelos e o Filé marcante, que é um filé mignon com molho de gorgonzola e purê de avocado. Para finalizar, uma casquinha de chocolate Bean to Bar recheada com sorvete autoral de avocado e caroço de creme de avelã com cacau.

Serviço: R. Aspicuelta, 30, Pinheiros. (11)3031-4357. Qua. a sáb. (9h30 às 22h) e dom. a ter. (9h30 às 17h)

Charlô Bistrô e Rotisserie

O restaurante do Jardim Paulista contará com a entrada de guacamole com tartare de salmão curado e supreme limão (R$ 82) e a tostada de avocado com ovo mexido, páprica, coentro e cebola roxa (R$ 59). Já o prato principal pode ser composto por ravióli de abóbora com camarão e avocado (R$ 99) e curry de avocado com coentro, arroz integral e grão de bico tostado (R$ 89). As opções de doce se dividem entre um crème brûlée (R$ 38) e tartelete com chocolate e creme de limão (R$ 36), ambos elaborados com abacate.

Serviço: R. Barão de Capanema, 450, Cerqueira César. (11)3086-1234. Dom e seg. (12h às 17h), ter. e qua. (12h às 23h), qui. (18h30 às 23h) e sex. e sáb. (12h às 23h30).

Feliciana Pães e Outras Histórias

Feliciana Pães e Outras Histórias, que fica no Mercado Municipal de Pinheiros, traz as alternativas de salada de grão-de-bico com avocado, cebola roxa, coentro e hortelã (R$ 18) e pão com linguiça, coentro e avocado com grapefruit (R$ 30).

Serviço: Mercado Municipal de Pinheiros, R. Pedro Cristi, 89, Pinheiros. (11)99534-2473. Todos os dias, exceto aos domingos (8h às 18h)

Nouzin

A casa de Pinheiros também apresenta duas opções usando o abacate. Uma é um creme da fruta com queijo de cabra e ovo poché (R$ 38) e a outra, um tartar de atum com avocado e chips de raízes (R$ 40).

Serviço: R. Padre Carvalho, 204, Pinheiros. (11)3816-0210. Todos os dias (8h às 19h)