O bartender Lula Mascella e o chef Enrico Villela renovam cardápio do Lar Mar, em Pinheiros

O Lar Mar, um bar com clima de praia localizado em Pinheiros, incorporou, recentemente, algumas novidades ao cardápio, sob a consultoria do bartender Lula Mascella, titular do balcão do bar Picco, e do chef Enrico Villela, do Elea Forneria.

Mascella apresenta uma seleção de drinques autorais, no melhor estilo bar pé na areia. É o caso do la pelosa (R$ 40), com espumante de caju, vermute Rosso, Campari, folha de pitanga do quintal e casca de cítricos, o gitano (R$ 42), com tequila, cachaça, licor de sabugueiro, pepino, manjericão e limão-taiti, e o fumado (R$ 40), com gim, tomilho limão, aperol, chá chines lapsang souchong, Amaro e limão-siciliano.

O polvo & romesco é uma das novidades elaboradas pelo chef Enrico Villela para o menu do Lar Mar Foto: Tales Hidequi/ Divulgação

As pedidas elaborada por Villela combinam frutos do mar e pratos finalizados no forno. Entre as sugestões, destaque para o crudo de atum (R$ 78) com queijo boursin, laranja-baía, pistache, bottarga e erva-doce, servida em uma pizzetta. Outra pedida é o polvo & romesco (R$ 84), com aioli, limão-siciliano e salada de ervas frescas, servido com pão de pizza.

Da seleção de redondas, destaque para a piemontesa (R$ 58), com cobertura de queijos Tulha, mussarela e gorgonzola doce, além de alho negro e ciboulette.

Lar Mar

Rua João Moura, 613, Pinheiros. Instagram: @larmar.praia