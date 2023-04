O Bimiya Ramen, restaurante monotemático no bairro do Paraíso, completa três anos com novidades. Com espaço pequeno e aconchegante, a casa oferece caprichadas versões de lámen, tradicional estilo de macarrão japonês.

Os novos pratos surpreendem. O “Scorpion Karamiso Ramen” (R$ 64,00), considerado o lámen mais apimentado de São Paulo, usa a “Trinidad Moruga Scorpion”, pimenta 25 vezes mais forte que a pimenta-malagueta. O prato leva um caldo encorpado à base de porco e frango, acrescido de toppings de chashu, chingensai, nori, páprica, cebolinha e gergelim.

"Kaiju Ramen", do Bimiya Ramen Foto: Luis Vinhao

Outra atração que chega ao menu é o Kaiju Ramen (R$ 135,00), prato equivalente a três lámens. A quantidade impressiona: são aproximadamente 900 ml só de caldo, e o prato pesa 1 quilo e meio com o macarrão e os toppings. São cinco versões: shio, shoyu, miso, karamiso e kotteri shoyu na versão completa.

O restaurante também oferece opções de lámen vegano (R$ 61,00) e versão kids nos sabores shio ou shoyu (R$ 29,00). A carta de bebidas tem diversas opções de saquê com preços variados.

Serviço

Rua Teixeira da Silva, 445, Paraíso. Das 12h00 às 14h30 e das 18h30 às 21h30, de seg. à sab. Tel: (11) 3884-7222

