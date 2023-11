Olga Ri e Hi Pokee anunciam fusão; expectativa de faturamento é de R$ 50 milhões já em 2023

Pode tirar o cavalo da chuva: você não vai conseguir comprar os pokes do Hi Pokee na Olga Ri e nem as saladas da Olga Ri no Hi Pokee - ao menos não por ora. A fusão das duas startups é uma estratégia de crescimento do novo grupo, que, de partida, deve atender mais de 40 mil clientes por mês - a expectativa é de faturar cerca de R$ 50 milhões já em 2023.

Mas, puxando o assunto para o que interessa ao Paladar de verdade, claro que tem receita nova no pedaço. Para celebrar a união das marcas, o chef Ravi Leite - que é co-fundador do Hi Pokee e, agora, um dos sócios do novo grupo - meteu o bedelho no cardápio da Olga Ri e incluiu a nova salada do mar (R$ 53,80) entre as pedidas. Ela combina arroz sete grãos, vinagrete de polvo e camarão, azeitona preta, brócolis assado picante, tomatinhos sweet e crispy de parmesão. Entre as opções de molho, a sugestão do chef é apostar no de azeite com limão. A receita fica em cartaz só até o dia 30 de novembro nas físicas e no delivery.

Novos refrescos enlatados da Olga Ri. Foto: Olga Ri

Há, ainda, outras duas novidades no cardápio da Olga Ri. O bowl salmão pupunha (R$ 58,80), com quinoa, kale, espaguete de pupunha, tomatinho sweet, brócolis assado picante, amêndoa e salmão grelhado certificado - e ideia é complementar a receita com o molho azeite e balsâmico. Já a salada linha mista (R$ 65,70) traz um mix de folhas, quinoa, milho, cebola roxa, coentro, castanha de caju, guacamole e salmão grelhado, que vai bem com molho vinagrete jalapeño.

Na ala das bebidas, a boa nova são os refrescos sem açúcar enlatados, inspirados nas bebidas do Hi Pokee. São quatro combinações - mate com tangerina, limonada de coco, tônica de melancia com gengibre e maracujá com laranja e goiaba - oferecidas a R$ 11,90 cada.

PUBLICIDADE

Serviço

Olga Ri - Jardins

R. Haddock Lobo, 586. 11h30/21h (sáb. e dom. 12h/18h)

Olga Ri - Vila Leopoldina

Av. Manuel Bandeira, 360. 11h30/21h (fecha sáb. e dom.)