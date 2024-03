A gastronomia portuguesa é muito rica, desde as entradinhas às sobremesas. E se engana quem pensa que os pratos principais se limitam aos saborosos peixes e frutos do mar. Nesta lista de bons restaurantes portugueses para provar em São Paulo, tem pratos com porco, pato, alheira e até cordeiro, confira.

Tasca da Esquina

Caril de camarão Foto: Tasca da Esquina/Divulgação

Além do tradicional bacalhau a Brás (R$ 159), o restaurante serve pratos como bochecha de porco (R$ 99), arroz de pato (R$ 115), hambúrguer de alheira (R$ 109) - uma linguiça frita tradicional em Portugal, feita com carnes e pão - e o caril de camarão (R$ 149).

No dia 19 de março, novidades vêm por aí no cardápio da tasca para você saborear ainda mais delícias lusitanas.

Onde

Endereço: Alameda Itu, 225 - Cerqueira César

Instagram: @tascadaaesquinaasp

Gajos

Com petiscos e pratos principais variados, é uma mistura de bar com restaurante. Algumas indicações são as sardinhas na brasa com batatas cozidas e pimentões (R$ 58, 4 unidades), alheira com espinafre, ovo e batatas (R$ 69) e diversos tipos de bacalhau, cujos valores partem de R$ 102.

Outra opção é o “menu experience”, servido no almoço de segunda a sexta (exceto feriados) pelo valor de R$ 94 por pessoa, incluindo entrada, prato principal e sobremesa.

Onde

Endereço: Alameda dos Arapanés, 1307 - Moema

Instagram: @restaurantegajos

Rancho Português

Arroz de pato Foto: Marcelo Cabral/Divulgação

Para petiscar, os bolinhos de bacalhau são uma ótima pedida (R$ 78, 8 unidades). Como prato principal, as sugestões são arroz de pato (R$ 145), leitão à bairrada (R$275, 2 pessoas), polvo à lagareiro (R$ 320, 2 pessoas) e chanfana de cordeiro (R$ 345, 3 pessoas).

De segunda a sexta, é servido o menu executivo no valor de R$ 86 e inclui couvert, entrada e prato principal.

Onde

Endereço: Av. dos Bandeirantes, 1051 - Vila Olímpia

Instagram: @ranchoportuguessp

A Bela Sintra

Na casa, você pode garantir ótimos pratos principais para uma refeição típica portuguesa, como o arroz de pato à nossa moda (R$ 161) - pato cozido e desossado, chouriço português e azeitonas verdes -, o camarão à Bela Sintra (R$ 224) - camarão ao curry, creme de leite e coentro, acompanhado de arroz de amêndoas - e a perna de cordeiro com feijão branco (R$ 199).

São servidos também pratos com bacalhau, como o bacalhau no forno à portuguesa (R$ 236) - posta de bacalhau grelhado acompanhado de cebola, alho, ovo, brócolis, batata e tomate.

Onde

Endereço: R. Bela Cintra, 2325 - Jardim Paulista

Instagram: @restauranteabelasintra

Estou Quituteria Portuguesa

Pastel de nata de chocolate Foto: Estou Quituteria Portuguesa/

Esta é para quem adora um docinho. Especializada em pastéis de nata, a casa tem mais de 15 sabores especiais (a partir de R$ 11), não apenas doces, mas também salgados. À exemplo, o pastel de nata clássico, com Nutella, frutas vermelhas, pistache, maçã com canela, gorgonzola, quatro queijos e de bacalhau. Além de rabanadas portuguesas (R$ 8), arroz doce (R$ 20, 240 ml) e pataniscas de bacalhau (R$ 15).

Onde

Endereço: R. Domingos de Morais, 336 - Vila Mariana

Instagram: @estouquituteria