São Paulo pode não ter mar, mas os frutos do mar de qualidade estão espalhados pelos restaurantes da cidade. O mesmo vale para a lagosta, iguaria que encanta paladares e que pode ser encontrada em pratos sofisticados e deliciosos em vários restaurantes da cidade.

Neste roteiro de Paladar, selecionamos estabelecimentos que se destacam pela qualidade e criatividade na preparação deste crustáceo, indo desde preparações cruas da lagosta até aquela preparada grelhada, na parrilla. A seguir, onde comer lagosta em São Paulo.

Watanabe Restaurante

O Watanabe foi inspirado pelos endereços mais famosos da América e ganhou toques autênticos dos chefs Denis Watanabe e Eduardo Takeshi, que vêm investindo nos pratos quentes como destaque, além de um menu extenso, fresco e de altíssima qualidade. O omakase, termo em japonês que significa “confio em você” é o carro-chefe da casa, onde os chefs preparam as iguarias da maior qualidade e frescor servidos em 14 passos. Já a aposta do menu à la carte é o novo prato Ramen de Lagosta (R$120), uma lagosta preparada com todo cuidado em seu manuseio: é cozida em um caldo a base da própria iguaria, é servida com cogumelos shitake, algas marinhas wakame, kamaboko, uma massa de peixe, cebolinha e ajitama, um ovo cozido temperado. É um prato delicado, potente e indicado para o inverno, criação do chef executivo Eduardo Takeshi.

Onde: Rua Pedroso Alvarenga, 554, Itaim Bibi. 3167-6200. Seg., 12h/15h e 19h/23h; ter. a sáb., 12h/15h e 19h/00h; fecha dom. | @watanaberestaurante

Ramen de lagosta do restaurante Watanabe Foto: Israel Pinheiro/Divulgação

Azur do Mar

Localizado dentro do Mercado de Pinheiros, o restaurante dedicado aos frutos do mar oferece pratos muito bem servidos e sempre frescos. O cardápio traz diversas opções com peixes inteiros, polvos e camarões. E para quem aprecia uma boa lagosta, vale pedir a Lagosta Grelhada (R$ 220), com manteiga de alho e ervas e acompanhada de limão grelhado.

Onde: Rua Pedro Cristi, 89, Pinheiros. Horário de funcionamento: seg. a qui., 11h30/17h; sex., 11h30/20h; sáb., 10h30/20h | @azur.do.mar

Bambu Restaurante

Com novidades na cozinha, o Bambu Restaurante, agora comandado pelo chef Rogério Germano, que desembarcou no eixo Rio-SP exclusivamente para assumir o cardápio da casa, cria pratos autorais como o Perla Negra (R$ 144), um belo risoto nero guarnecido de calda de lagosta, camarão, tentáculos de polvo e mexilhões.

Onde: Av. Moreira Guimarães, 299, Indianópolis. 99965-6300. Horário de funcionamento: ter. a sex., 12h/15h e 19h/00h; sáb., 12h/01h; dom., 12h/17h; fecha seg. | @restaurantebambuoficial

Èze

O restaurante mediterrâneo com inspiração francesa está com novo cardápio assinado pelo chef Thiago Cerqueira. Os novos pratos privilegiam os peixes e os frutos do mar, como o saboroso Fruits de Mer Grillé (R$ 296), servido com polvo, camarão, vieira, lagosta e lula na brasa com azeite de ervas. Para completar a refeição, é possível escolher dois acompanhamentos. Outro prato que merece destaque é o Taglioni au Homard (R$ 152), uma massa grano duro com lagosta ao molho de crustáceo e tomate cereja.

Onde: Al. Tietê, 513, Jardins. 95141-4136. Horário de funcionamento: seg. a qui., 12h/15h30 e 19h/23h; sex., 12h/15h30 e 19h/00h; sáb., 12h/00h e dom., 12h/17h | @restaurante.eze

Rincon Escondido

O espaço não é um restaurante, mas oferece experiências gastronômicas inesquecíveis, sempre focadas no universo da parrilla, compartilhando cultura e sabor ao redor do fogo. Sob o comando da dupla Chico Mancuso e Alan Edelstein, experts em criar momentos ímpares, o Rincon Escondido promove almoços e jantares experiência com vagas limitadas, onde são oferecidos cortes especiais de carne, como também os cursos de Peixes & Frutos do Mar, onde o chef Parrillero Mancuso ensina, da teoria até a preparação prática dos pratos como a Lagosta gratinada ao molho bechamel, realizado em dois dias da semana. A próxima data será dia 30 de agosto.

Onde: R. Madalena, 69, Vila Madalena. 98995-7975. Ver programação, agenda e disponibilidade em https://rinconescondido.com.br/ @rincon_escondido_parrilla

Rincon Escondido prepara uma lagosta gratinada Foto: Gustavo Henrique/Divulgação

Yū

O restaurante japonês, conceituado pela excelência dos seus pratos, oferece no cardápio diversas opções com peixes frescos para uma incrível experiência gastronômica. Os itens são cuidadosamente selecionados e preparados com habilidade. Entre as iguarias disponíveis, a boa pedida é a Lagosta Yū (R$196), um sashimi de lagosta com molho trufado e tobiko black.

Onde: R. Jerônimo da Veiga, 121, Itaim Bibi. Seg. a qui., 12h/15h e 18h30/0h; sex., 12h/15h e 18h30/0h30; sáb., 19h/0h30 | @yu.restaurante