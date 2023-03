Para quem está hospedado em uma cidade que não é a sua, tomar café em um lugar especial é uma experiência tão incrível quanto o almoço ou jantar. E começar o dia com opções gostosas e de encher os olhos pode mudar o dia, literalmente. O Rio de Janeiro é um desses lugares que oferecem cafés da manhã para todos os gostos, bolsos e estilos.

Listamos aqui, seis cafés imperdíveis na cidade.





arp bar

A Shakshuka é um dos pratos servidos no café da manhã do arp bar Foto: Eduardo Magalhães ICustom

Se é café com uma bela vista que você quer, então o arp bar é o lugar para você. As mesas mais concorridas são as que ficam de frente pro mar e para o morro Dois Irmãos. No café da manhã - servido até 12h, as estrelas são os combos de café da manhã, na versão normal, com café, chá, chocolate quente, suco do dia, pães, queijo, presunto, ovos, frutas, granola, geleia e quitanda do dia. Há também uma versão vegana, que tem, além das bebidas acima, homus, queijo de castanha, berinjela cremosa, cogumelos, legumes, frutas, iogurte de coco, granola, melaço e cookie. O valor de ambos é R$ 86 por pessoa com reposição se pedido por todos na mesa. Ainda no menu, outras opções deliciosas, como as Tosta de Linguiça, com embutido feito na casa, ovo frito, cogumelos, tomate e pasta de abacate (R$ 49) ou a Arp Pancake, servida com maple syrup (R$ 47). Para quem preferir, a casa também serve almoço e drinques.

arp bar Av. Francisco Bhering, 50, Ipanema.

Fasano Caffé

Mesa de café da manhã do Fasano Caffé tem novidades como o ‘cruffin’, mistura de croissant e muffin e o bombolone, tipo de sonho recheado com creme confeiteiro, raspas de limão siciliano Foto: Tomas Rangel ICustom

Recém aberto, o novo café do hotel homônimo localizado na icônica praia de Ipanema agora abre também para quem não está hospedado no lugar. O menu do café no estilo bufê inclui, além de pães, iogurte, frutas e bolos e novidades como o ‘cruffin’, mistura de croissant e muffin, bostok, tipo de rabanada de brioche com amêndoas e o bombolone, tipo de sonho italiano recheado com creme confeiteiro, raspas de limão siciliano e baunilha. Há opção também de pedir itens à la carte, como waffles, panquecas, tapiocas recheadas, sanduíches e diversas versões de ovos - do mexido ao frito com bacon, passando pelo beneditino com salmão. Suco de fruta, suco verde, água de coco, café, chá, espumante e água completam o cardápio de bebidas.O valor é de R$ 146 com direito ao bufê completo, para se servir quantas vezes quiser e mais uma opção à la carte.

Fasano Caffé Avenida Vieira Souto, 80, Ipanema.





Talho Capixaba

Talho da Fazenda é o combo de café da manhã do Talho Capixaba Foto: Rodrigo AzevedoICustom Credit

Também no bairro de Ipanema, o Talho Capixaba já é um clássico. Com mesinhas dispostas na calçada, a unidade de Ipanema oferece combos de café da manhã como o Talho da Fazenda (R$ 119): pão artesanal, dois fatias 9 grãos, mel, geleia, manteiga, queijo minas, presunto royale, ovo mexido, porção de mamão, bolo do dia, duas bebidas quentes (café com leite, cappuccino, chocolate ou café), dois sucos diversos. Já o Talho Light (R$ 115) vem com duas tapiocas (queijo minas e blanquet ou ovo), duas saladas de frutas, iogurte com granola, dois sucos diversos e duas bebidas quentes (café com leite, cappuccino, chocolate ou café).

Talho Capixaba Rua Barão da Torre, 354, Ipanema.

Avenida Ataulfo de Paiva, 1022, lojas A e B, Leblon

Rua Marquês de São Vicente, 10, Gávea

The Slow Bakery

Os croques são destaque do café da manhã da The Slow Bakery Foto: Samuel Antonini

Com um cardápio sazonal, a The Slow Bakery utiliza produtos orgânicos e frescos em suas preparações. De compotas ao picles e os iogurtes, tudo é feito na casa, nada é industrializado. Os pães servidos são de fermentação natural, feitos com farinha italiana e brasileira e levam em média 30 horas para ficarem prontos. Entre as opções para o desjejum, tartines, sanduíches (ou prensados), saladas e sucos. O destaque vai também para os cafés, com vários métodos de preparo, moídos na hora e que chegam à padaria com pouquíssimos dias de torra.

The Slow Bakery Rua Maria Angélica, 113, Loja G - Jardim Botânico Rua Conde de Bernadotte, 26 – Leblon

TAPÍ

Mesa de café da manhã do Tapí Tapioca com tapiocas tradicionais, sucos, açaí, pão de queijo, dadinhos de tapioca e bowl de salada Foto: Alex WolochI

Com seis lojas espalhadas pela cidade, a especialidade aqui é a tapioca, que aparece da maneira tradicional, com recheios diversos - 20 no total - que rendeu à casa a assinatura de ser uma “casa de lanches genuinamente brasileiros”. Além das tapiocas, o menu tem delícias como açaí, sucos naturais, cafés quentes e gelados, além de produtos feitos com mandioca, como o bolo de tapioca com coco que merece um espacinho no estômago. Não dá pra ficar sem.

Tapí Av. Ataulfo de Paiva, 470 - Loja A - Leblon

Rua Visconde de Pirajá, 596 loja A - Ipanema

Rua Francisco Otaviano, 67 loja H - Copacabana Rua Visconde de Ouro Preto, 5 Loja C - Botafogo Av. Rio Branco, 151, Loja A - Centro Shopping Downtown: Avenida das Américas, 500 - Bloco 8, Loja 107





Bistrô da Casa

Brunch do Bistrô da Casa é composto de sucos naturais, frutas, frios, ovos mexidos, queijos, pães artesanais e bebidas quentes Foto: Rodrigo Azevedo

Localizado na Casa da Glória, mansão do período colonial, reformada e reinaugurada no final de 2019. O brunch, é sucesso nos finais de semana e feriados e pode ser degustado sob as sombras das árvores ou na área interna da casa. Entre os combos, o Embaúba com cesta de pães, geleia da casa, três tipos de queijo (Canastra, Minas e prato), peito de peru, presunto, ovos mexidos, iogurte, salada de frutas, suco do dia e café ou chá (R$ 110 e serve duas pessoas). Ainda no menu do brunch, Croque Monsieur (R$35), Ovos Benedict (R$35), waffles, e tapioca, e entre outras delícias. Fora deste cardápio, há ainda a Tábua de Queijos Brasileiros, com Lua Cheia, Vaca Massa Mole, Tulha, Vaca Massa Dura, Chabichou, Cabra, Pardinho Custa Azul, Vaca Curado (R$ 44).

Bistrô da Casa

Ladeira da Gloria 98, Glória.