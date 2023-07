Osnir Hamburguer inaugura segunda unidade presencial após 54 anos

A Osnir Hamburguer vai abrir sua segunda unidade presencial na próxima segunda-feira (31/07), na Vila Zelina. Hamburgueria “raiz”, a Osnir tem 54 anos de tradição e quatro pontos de delivery espalhados por São Paulo. A nova unidade, porém, é apenas a segunda unidade presencial da hamburgueria - a outra fica na Praça da Árvore.

A unidade presencial da Vila Zelina será incorporada ao lado do delivery que já existe na região. O espaço tem 90 metros quadrados destinados a atender o público, e a casa terá o mesmo cardápio de lanches e pedidas à la carte das outras unidades - com algumas novidades.

Além do novo espaço, a Osnir Hamburguer turbinou seu menu com novos lanches. O “Magricelo”, o lanchinho menor da turma considerado o irmão caçula do cheese salada, ganhará novas releituras.

Inaugurada em 1969 pelo saudoso Osnir Zerbinatti, a hamburgueria foi uma das primeiras lanchonetes de São Paulo a fabricar seu próprio blend de hambúrguer.

Serviço

Unidade Vila Zelina (a partir do dia 31/07)

Onde: Avenida Zelina, 458

Horário de funcionamento: todos os dias, das 11h00 às 23h30

Telefone: (11) 2341 26364