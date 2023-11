Após recordes de votações na primeira e na segunda fase do concurso Padocaria-SP 2023, os vencedores foram revelados na última quinta-feira, 23 de novembro, em cerimônia solene no auditório do Sampapão. A Panificadora Ceci foi contemplada com o prêmio de Melhor Padaria de São Paulo e também da Zona Sul pelo segundo ano consecutivo.

Enquanto isso, a Panificadora Cepam foi eleita a melhor da Zona Leste; Estado Luso, a melhor da Zona Norte; Padaria Merci, a melhor da Zona Oeste; e, por fim, a Bella Paulista como a melhor do Centro.

As padarias vencedoras conseguiram provar a sua popularidade não apenas pelo voto dos consumidores, mas também da bancada de especialistas que visitou cada estabelecimento e conseguiu definir também um veredito. Em conjunto, os votos e as notas definiram os grandes vencedores do ano, em seus respectivos lugares e especialidades.

Padarias são premiadas pelo Padocaria 2023 Foto: Werther Santana/Estadão

O presidente do Sampapão, Rui Gonçalves, relembrou os presentes na necessidade de investimento em mão de obra. “Temos aqui nesta casa de quase 110 anos uma verdadeira escola de panificação e confeitaria que transforma vidas anualmente. Muitos que investiram na especialização de seus funcionários estão desfrutando hoje da conquista e recompensa de terem acreditado no potencial da própria equipe”, disse.

Confira a abaixo todas as padarias vencedoras:

Melhor Padaria de São Paulo: Panificadora Ceci

Melhor Padaria da Zona Sul: Panificadora Ceci

Melhor Padaria da Zona Leste: Panificadora Cepam

Melhor Padaria da Zona Oeste: Padaria Merci

Melhor Padaria da Zona Norte: Estado Luso

Melhor Padaria do Centro: Bella Paulista

Melhor Café

1º Lugar: Florestal

2º Lugar: Estado Luso Pães e Doces

3º Lugar: Condessa Casa de Pães

Melhor Doce

1º Lugar: Big Pão Express

2º Lugar: EuroPão

3º Lugar: Panificadora Cepam

Melhor Pão na Chapa

1º Lugar: Panificadora Ceci

2º Lugar: Panificadora Cepam

3º Lugar: Estado Luso Pães e Doces

1º Lugar: Estado Luso Pães e Doces

2º Lugar: Padaria Larsol

3º Lugar: Panificadora Ceci

Melhor Serviço de Frios

1º Lugar: Padaria e Confeitaria Palmeiras

2º Lugar: Padaria Merci

3º Lugar: Villa Granno Pães e Conveniências

Melhor Time de Chapeiros

1º Lugar: Panificadora Cepam

2º Lugar: Panificadora Ceci

3º Lugar: Padaria e Confeitaria Palmeiras

Melhor Pizza de Padaria

1º Lugar: Confeitaria Vera Cruz

2º Lugar: Padaria e Confeitaria Palmeiras

3º Lugar: Padaria Europão