Papai Noel chega este domingo a restaurante no Morumbi

Então é Natal! Os panetones invadem o varejo e, pasmem, pratos natalinos começam a desembarcar em restaurantes. No Morumbi, o Chalezinho, por exemplo, começou pelo décor: instalou 130 mil microlâmpadas, uma árvore de Natal de 5 metros de altura, um trenó aqui, uns duendes ali e, vez por outra, ainda produz neve artificial.

Agora, estreou sua principal receita: o fondue especial de Natal (R$ 161). Na realidade, o fondue de queijo que, além de pão italiano e de centeio com nozes, acompanha uma tábua com tender, peito de peru, linguiça com alho-poró, brócolis, tomate sweet grape e batata sautée.

Fosse pouco, neste domingo, 29 de outubro, a unidade da zona sul abre as portas da Casa do Papai Noel, que terá apresentações musicais todos os domingos e quartas-feiras a partir das 19h até 23 de dezembro.

Para assisti-las, não é só chegar chegando: é preciso aderir a um pacote com rodízio premium, incluindo as variedades tradicionais (carnes, queijos e doces) e a versão natalina com repetição à vontade (a partir de R$ 349).

Chalezinho Morumbi

PUBLICIDADE

R. Itapimirum, 11, Parque Burle Marx. Dom. e qua., das 18h às 0h. Reservas: (11) 3501-9322.