Páscoa 2025: 5 restaurantes e confeitarias com encomendas especiais para celebrar a data

A Páscoa de 2025 promete muita praticidade para quem deseja celebrar a data com um banquete especial sem precisar passar horas na cozinha. Os melhores restaurantes e confeitarias de São Paulo prepararam um catálogo de delícias para encomenda, com opções que vão desde massas artesanais e bacalhau tradicional até sobremesas sofisticadas.

Paladar reuniu estabelecimentos que estão aceitando pedidos para você celebrar com conforto e sem perder o sabor de uma refeição de chef em sua própria casa.

Açucareiro da Nana

A chef confeiteira Nana apresenta opções especiais para a Páscoa, com destaque para uma nova versão do famoso Bolo de Pistache. Na edição pascal, ele virá com massa de cacau 100%, recheado e coberto por brigadeiro de chocolate belga e brigadeiro de pistache, decorado com lascas de chocolate e pistache (R$ 195 médio/R$ 230 grande). Outro destaque é o Bolo de Maracujá com Chocolate, com massa de cacau e ganaches de maracujá e chocolate amargo. A confeitaria também oferece Torta Brownie com Nutella, Torta Mousse de Chocolate e o clássico Bolo de Brigadeiro nas versões tradicional ou amargo.

Onde: Encomendas pelo WhatsApp (11) 96403-6040. Entregas em São Paulo, Alphaville e ABC. Retiradas no J.Café: Rua Guaipá, 186 - Vila Leopoldina. Instagram: @acucareirodanana.

Açucareiro da Nana aceita encomendas da Torta Brownie com Nutella Foto: Codo Meletti/Divulgação

Mesa III Pastifício

Para a Páscoa, a chef Ana Soares preparou um cardápio completo com massas frescas, carnes, assados, entradas e sobremesas disponíveis a partir de 4 de abril. Entre as especialidades, destacam-se o Sorrentino de bacalhau (R$ 115; 400g), o Cappelle de cordeiro (R$ 98; 400g) e o Ravioli de queijo meia cura (R$ 80; 400g). Pratos prontos incluem Confit de pato (R$ 79), Filé com ervas (R$ 198) e a tradicional Torta Pascoalina (R$ 210). Para sobremesa, há opções como o clássico Bolo Nemesis de chocolate 70% (R$ 120) em formato de ovo de Páscoa.

Onde: Rua Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré. Tel: (11) 3868-5500 / (11) 94746-2417. Segunda a sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 16h; domingo e feriados, das 9h às 14h. Loja online: loja.mesa3.com.br. Instagram: @mesa3_pastificio.

Cappelle de cordeiro, ravioli de queijo meia cura com cebolas carameladas, tatin pera-chocô e verrine choco-moka-avelãs no Mesa III Foto: Lais Acsa/Divulgação

Casa Tavares

Para quem quer celebrar a Páscoa em casa, a Casa Tavares oferece um cardápio completo por encomenda. Como entrada, sugere a Salada festiva de grãos (R$ 195; 1,4kg), uma opção vegana com arroz negro, quinoa, lentilha e queijo boursin de amêndoas. Como prato principal, há o Bacalhau assado com broa portuguesa (R$ 590; 1,2kg) e a Lasanha à bolonhesa de lentilhas (R$ 510; 10 fatias). Para sobremesa, o Pudim de brioche (R$ 245; 1,2kg) vem em uma travessa de cerâmica que fica de presente para o cliente.

Onde: Encomendas pelo WhatsApp (11) 3819-9820 até 15/04. Entregas programadas para 19/04. Instagram: @casatavares.

Vinheria Percussi

O tradicional restaurante italiano Vinheria Percussi preparou um cardápio especial para encomendas, com opções que servem de 5 a 6 pessoas. Entre as massas, a Lasagne di Baccalà (R$ 420) com bechamel, bacalhau, tomate e azeitonas pretas, e o Ravioli di Caprino (R$ 377), recheado com queijo “boursin”. Nos pratos quentes, o Agnello alle Spezie (R$ 485), pernil de cordeiro ao forno, e o Baccalà al Forno (R$ 485), uma brandade de bacalhau com alho-poró e purê de batatas-doces. Para sobremesa, La ‘Nostra’ Spuma di Cioccolato (R$ 260) e Torta di Mele al Forno (R$ 260).

Onde: Encomendas até 18 de abril pelo site percussidelivery.com.br. Rua Bianchi Bertoldi, 109, Pinheiros. Tel: (11) 3088-4920.

Vinheria Percussi aceita encomendas de final de ano Foto: Ricardo D'angelo/Divulgação

Il Pastaio

Celebrando 55 anos, a tradicional rotisserie Il Pastaio preparou um cardápio especial para a Páscoa 2025 com diversas opções de peixes, carnes, massas, molhos e doces que mesclam receitas italianas e brasileiras. Entre os destaques estão a Bacalhoada, feita com posta de bacalhau do Porto, e a Lula à provençal recheada com farofa de cogumelos. Para os amantes de carne, a Maminha aos três cogumelos é uma ótima pedida. Nas massas, o exclusivo Rondelle® de mozzarella e a Lasanha de camarão se destacam, enquanto nos doces a Crostata de figos caramelizados ao vinho do Porto e o clássico Tiramisù são as sugestões para finalizar.

Onde: Alameda Santos, 44. Tel: (11) 3289-8897 / (11) 3289-0863. WhatsApp: (11) 96383-5158. Segunda, das 9h às 16h; terça a sábado, das 9h às 19h; domingo, das 9h às 14h. Instagram: @ilpastaio_rotisserie.