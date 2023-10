Alô, apaixonados por pimenta de plantão! Se você é do time que adora uma pimentinha na comida, essa notícia é para você. A pizzaria em São Paulo, Paul’s Boutique, acaba de lançar um sabor de pizza bem apimentado em parceria com o molho de pimenta TABASCO® Brand.

A Pizza Rabada, que custa R$ 20 a fatia e R$ 160 a inteira, leva molho de tomate misturado com pimenta, queijo mussarela e rabada desfiada e é finalizada com crispy de cebola, parmesão e manjericão. Quem quiser experimentar o sabor de pizza no local, pode dar um toque caliente a mais.

Serviço

Rua Doutor Renato Paes de Barros, 167, Itaim Bibi. Todos os dias (12h às 23h). WhatsApp para informações: (11) 98703-5750