Ponto Chic, restaurante centenário do bauru, receberá a Salva de Prata

Um dos bares mais longevos da cidade de São Paulo, o Ponto Chic vai receber uma importante honraria da Câmara Municipal de São Paulo: a Salva de Prata. O reconhecimento é concedido a pessoas e instituições que vão além de suas funções primárias, no intuito de contribuir significativamente com o avanço da cidade.

A Salva de Prata será entregue no dia 10 de abril e o Ponto Chic é apenas o quinto restaurante a receber o reconhecimento. Antes da casa conhecida pelo bauru, a honraria foi entregue para o Bar do Luis Fernandes (em duas ocasiões, 33/2013 e 47/2020), Padaria Lisboa (66/2013), Restaurante Mocotó (25/2017) e o Bar do Frangó (72/2019).

“A Salva de Prata é a maior honraria que a cidade pode conceder para seus cidadãos ou para as empresas que operam aqui. Então é algo realmente muito significativo e de alta importância receber esse reconhecimento público”, explica Rodrigo Alves, quarta geração à frente do Ponto Chic, ao Paladar. “É o reconhecimento do trabalho de uma vida”.

Antonio, José Carlos e Rodrigo Alves de Souza – respectivamente, avô, pai e filho –, que desde 1978 administram a casa Foto: Hélvio Romero/Estadão

História do Ponto Chic

Quando Rodrigo diz que é o trabalho de uma vida, não é exagero. A jornada do Ponto Chic começou em 1922, no Largo do Paissandu, coincidindo com a Semana de Arte Moderna. Já na época, o local passou a ser frequentado por intelectuais e artistas como Mário de Andrade, Anita Malfatti e Monteiro Lobato, assim como alunos do Largo São Francisco.

Mas o bauru -- prato mais famoso da casa -- só viria a aparecer no cardápio alguns anos depois. Casimiro Pinto Neto, nascido em Bauru e que tinha o nome da cidade como seu apelido, foi o protagonista na criação do sanduíche, em 1937, e que seria o mais pedido dali em diante. Ele, na ocasião, deu as instruções para o sanduicheiro de como fazer o lanche.

A receita do bauru leva fatias de rosbife, tomate, pepino em conserva, e quatro tipos de queijos fundidos em banho-maria (queijo prato, estepe, gouda e suíço), preparados no pão francês fresquinho e crocante. Não à toa, virou patrimônio cultural imaterial do Estado de São Paulo em 2018 (lei n° 16.914/2018) e, agora, é protagonista da Salva de Prata.

“A missão da minha família é manter a receita, o bauru. Não só da minha família, mas de todos os colaboradores. Não é uma tarefa simples. É árdua, constante, diária para manter o padrão, a receita e a qualidade. É o reconhecimento de toda uma vida”, finaliza Rodrigo.