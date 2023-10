Premiado Maido vai a Santiago para aniversário do Karai

Em 2017 Mitsuharu Tsumura – ou Micha – não era um desconhecido. Já tinha seu Maido, em Lima, eleito o melhor restaurante da América Latina pelo 50 Best, porém, pela primeira vez arriscava um negócio fora do Peru.

Talvez não fosse um risco para o atual 6º melhor chef do mundo: “O Chile era o país que mais carinhosamente acolhia a culinária peruana e os restaurantes peruanos em Santiago tinham tido bastante êxito”, por que sabores do melhor nikke, isso é nipo-peruano, do mundo não teria?

Assim, há seis anos, Micha inaugurou, no quarto andar do W Hotel de Santiago, o Karai, palavra que em japonês significa picante e, em quíchua, comer junto. Para assegurar o padrão Maido de qualidade, foi generoso e brindou a capital chilena com seu braço direito, Gerson Céspedes. Desde então, tudo vai muito bem, obrigado.

Niguiri de centolla, um dos suhis especiais que serão servidos no Karai Foto: Lorenzo Jaar

Eis que, amanhã, para a festa de aniversário, o fundador do Karai combinará receitas do aniversariante às de sua premiadíssima casa limenha. Em um almoço e um jantar de nove tempos harmonizado com saquê, vinhos chilenos da Casa Silva e da P. S. Garcia e coquetel ($ 189.000 ou cerca de R$ 1.070).

PUBLICIDADE

A degustação é surpresa, porém, é garantido que combinará niguiris e dumplings, possivelmente yakitori e tempurá também. No caso dos sushis, o shari, delicadíssimo no sabor e no boleamento, mantém a integridade de cada grão de arroz para receber estrelas do mar local, seja uma centolla, sejam ouriços e vieiras.

“Ainda temos muito que descobrir sobre os produtos chilenos, mas os frutos do mar são uma evidência, a qualidade é incrível”, explica Gérson. Tanto assim que é o caldo deles também que recheia o xiao long bao, um dumpling que já pertenceu ao cardápio do Maido e que, sim, será servido. Ao que tudo indica, antes do ramén de lula e do dumpling de cordeiro.

Xiao long bao, dumpling de caldo de frutos do mar, faz parte da celebração em Santiago Foto: Lorenzo Jaar

Dentre as dúvidas, há o yakitori, anticucho ou espetinho de carne e pele de frango, trazido sobre a própria grelha japonesa, acompanhado de um molho denso, de picância envolvente e o tempurá de bacalhau com um creme inusitado de batata e ramen que marcou o último menu do Maido.

Para adoçar, a sobremesa surpresa será em torno de spirulina, também conhecida como alga azul. “Queremos surpreender com todo o sabor dos dois países, com uma viagem entre o Chile e o Peru, com uma experiência gastronômica para se lembrar”, aposta o peruano anfitrião.

PUBLICIDADE

Karai

W Santiago, Isidora Goyenechea, 3000, Piso 4, Las Condes. Dia 12/10 das 13h às 16h e das 19h às 23h. Reservas: +56 9 6779 7978