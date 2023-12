O festival Primavera Sound acontece neste fim de semana, dias 2 e 3 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O evento conta com várias atrações musicais, como Pet Shop Boys, The Killers e Marisa Monte no primeiro dia, The Cure, Carly Rae Jepsen e Marina Sena no segundo, e muito mais!

São 40 artistas nacionais e internacionais que passarão pelo palco do festival, mas a diversão não para por aí! Tem também muita comida boa. A gente te fala três lugares imperdíveis para recarregar as energias entre os shows dos seus cantores e bandas preferidos! Confira!

Bráz Elettrica

Com massa leve de fermentação natural, as pizzas da Bráz Elettrica são excelente pedida para aguentar firme o dia inteiro de festival e curtir muito! No menu da casa, pode-se escolher entre os sabores Calabrese Piccante (R$ 47), com molho, calabresa diavoletti, muçarela, manjericão e fio de mel, Margherita (R$ 47), de molho de tomate, muçarela, parmesão, muçarela de búfala, manjericão e orégano, além do lançamento mais recente da marca: O Retorno de Sr. Falco (R$ 49), que leva molho, alho laminado, manjericão, farofinha de pão, linguiça artesanal, cebola roxa, parmesão e pimenta calabresa.

Lanchonete da Cidade

PUBLICIDADE

O cardápio da Lanchonete da Cidade conta com três opções de hambúrgueres: Smoked Smash (R$ 49), um burguer smash de 110g, com queijo cheddar inglês, cebola chapeada, bacon e barbecue com Bulleit Bourbon no pão australiano; X-Salada Smash (R$ 39), burguer smash de 110g, com queijo, maionese, alface e tomate no pão de hambúrguer; e o X-Burguer Smash (R$ 37), burguer smash de 110g, com queijo no pão de hambúrguer. Além disso, pode-se aproveitar as deliciosas batatas rústicas da casa.

Dickey’s Barbecue Pit

Restaurante especializado em churrasco texano, o Dickey’s Barbecue Pit também está no Primavera Sound 2023. O menu especial para o evento inclui sanduíches recheados com brisket, um peito bovino (R$48), ou linguiça defumados (R$42) à moda american barbecue. Os lanches vêm acompanhados de batatas chips. Um dos grandes clássicos da casa é presença garantida: o Mac’n Cheese está disponível por 25 reais.

Serviço

Primavera Sound 2023

PUBLICIDADE

Dias 2 e 3 de dezembro, sábado e domingo

Endereço: Autódromo de Interlagos - Avenida Senador Teotônio Vilela, 400 - São Paulo (SP)

Instagram: @primaverasound.saopaulo