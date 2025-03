Quem é o chef argentino da Carlos Pizza?

São dez e pouco da manhã e o subsolo na Vila Madalena está à toda. Luciano Nardelli, o Lucho, já fez lista de compras, falou com fornecedores e pagou contas. Checou as massas adormecidas que serão assadas à noite e está pronto para pelar tomates. Mais um par de coisinhas e vai fazer as mesmíssimas coisas nos Jardins.

Nas Carlos Pizza é assim todo santo dia, com exceção de domingo, quando o chef dá expediente das quatro da tarde às 11 da noite – uma semana em cada casa, mas com uma saideira invariável, no Frevinho da Rua Oscar Freire.

Embora há dez anos enfrente maratonas de pizzas com as próprias mãos, Lucho não é bem um pizzaiolo. Aos 15 anos, trocou Córdoba, no pampa argentino, pelos estudos de cozinha em Buenos Aires. Passou por alguns restaurantes até ir parar na Galícia.

Ali trabalhou com Toñi Vicente (cozinheira que conquistou a primeira estrela Michelin da região). Em Madri, com Pedro Larumbe. Chegou a Ferrán Adrià. No El Bulli, estagiou junto a Massimo Bottura (Osteria Francescana), Grant Achatz (Alinea) e René Redzepi (Noma).

Imaginem o dream team! “Ninguém era conhecido, o único que tinha privilégio era o Massimo, porque já tinha estrela Michelin em Módena. Ele não precisava limpar a chapa e nem passar cotonete na Thermomix”, confessa.

Molho de tomate orgânico assado é um dos diferenciais da Carlos Pizza. Foto: Leo Martins/Estadao Foto: Leo Martins/Estadao

Na sequência, o argentino arriscou Martín Berasategui: “Tinha ouvido falar em restaurante francês que te batiam. Fui parar em um assim na Espanha. Como o cara vai cozinhar bem se é maltratado?”. Com essa consciência, aos 20 anos de idade, passou pelo Atrio, três estrelas em Cáceres, mas foi enredado por um brasileiro.

Belarmino Iglesias Filho trouxe o jovem cozinheiro para inaugurar A Figueira Rubaiyat. Por três anos, atendia mais de mil pessoas por dia. Não à toa, cansou de servir picanha com batata soufflé. Porém, escapar do restaurateur... De um “exílio” na Itália foi convencido a tocar um novo projeto, o Porto Rubaiyat.

A coisa cresceu demais e o jovem voltou à Argentina – somente até ser persuadido pelas grelhas do Rubaiyat de Madri. Entre idas e vindas no carnívoro grupo, o chef aportou em São Paulo para abrir o próprio restaurante. Só que, entre procurar ponto e definir conceito, foi abduzido pelo D.O.M.

“Fui falar com o Alex [Atala], conhecia ele de jantar no D.O.M, de ficar conversando até duas, três da manhã. Ele estava abrindo o Dalva e Dito e buscando gente, mas eu não queria mais nada gigante. Se fosse para trabalhar teria que ser no D.O.M. Comecei duas semanas depois como subchef do Geovane e fiquei três anos”, relembra o argentino.

Não, Lucho não saiu do premiado restaurante para o seu, mas para chefiar, por um ano e meio, o grande revival da boemia paulistana, o Riviera, de Atala com o empresário Facundo Guerra.

Luciano Nardelli, chef e fundador, no salão da primeira Carlos. Foto: Leo Martins/Estadao Foto: Leo Martins/Estadao

Nesse tempo, acompanhou um amigo voltar de Nova York encantado com as pizzas do Roberta’s e se instalar na Vila Madalena. Ajudou com uns pitacos e, na noite da inauguração, sentou-se à única mesa com gente. Era uma pizzaria? “Era 27 de fevereiro de 2015. Não entrou ninguém ou talvez um casal, mas a galera passava perguntando o que era e ninguém sabia responder”, conta.

No dia seguinte, inexplicavelmente feliz com o jeito do lugar, marcou uma reunião no Ici Bistrot e virou sócio: “No começo eu ia cedo ao Riviera. De tarde pegava o metrô, vinha para a Vila e ficava até a uma da manhã. Ficava no salão, aprendendo, porque não sabia nem tirar pedido”.

Na época, o chef era Rodrigo Felício (ex-Capivara), mas aí, além de garçom, Lucho acumulou a produção para “deixar tudo no jeito”. Nem precisa dizer que do preparo de massas e de um molho com tomates assados para pizza, o cozinheiro começou a criar outras receitas... e a definir uma pizzaria gastronômica, com alma de restaurante, como jamais se vira em São Paulo. Provavelmente, nem em nenhuma outra cidade.

O cardápio da Carlos pulou de duas para uma dúzia de entradas, de três para umas 15 pizzas e, para adoçar, apareceram sobremesas como o brownie do Riviera, aperfeiçoado, sem nem um tiquinho de farinha. “Era o meu sonho entrando na prática”, avalia Lucho.

Em 2019, veio a unidade nos Jardins para completar. De sete funcionários hoje são 50, metade em cada Carlos. Chef? Só tem um: “Talvez eu não saiba delegar tanto, não queira delegar tanto, tenho medo de perder a qualidade”.