Quem é Oscar Bosch, chef do melhor restaurante espanhol do Brasil

“Filho de peixe, peixinho é” ou “De pequenino se torce o pepino”? Tanto faz o ditado, ambos marcam a formação de Oscar Bosch, nascido dentro do Can Bosch, restaurante tocado pelos pais na Espanha que mantém uma estrela Michelin há 40 anos.

“Cambrils é tipo um Guarujá, tem gente o ano todo, mas no verão explode, então eu trabalhava no restaurante. Comecei fazendo cafés, colocando as águas no gelo para o garçom pegar, secava talheres, ajudava a lavar louça”, relembra o chef do Tanit.

Naquela altura, Oscar tinha 15 anos, “não era bom estudante, tocava um pouco o terror” e ouvia que teria que aprender a trabalhar. Às vezes, ficava no garde manger (preparo dos pratos frios), “nuns aperitivinhos e tal”, sem se sentir cozinheiro.

Quando passou dos 18, o pai tomou uma atitude: mandou o filho à Suíça com a missão de aprender idiomas e cursar uma renomada escola de hotelaria. “Estudei um pouquinho, não muito, mas saí do meu núcleo caipira, caiçara, de brincar de bola descalço na praça da cidade, para conhecer um mundo que me encantou e, a partir daí, já não quis mais ficar lá”.

Oscar Bosch no ano de inauguração do Tanit, em São Paulo. Foto: Alex Silva/ Estadão

Oscar foi para um Relais & Châteaux com estrela Michelin na Inglaterra. “Era cozinha francesa clássica, foi bom para eu conhecer técnica, para aprender inglês, mas a coisa era que a gente curtia, ia para a balada”, diverte-se.

Nessa fase “bad boy”, o espanhol fez amizade até com o príncipe da Arábia Saudita, nada que o impedisse de trocar o deslumbre por estágios. “O que mais me marcou foi o El Celler de Can Roca. O Daniel Redondo era chef. Eu entrei pela confeitaria, com o Jordi Roca, e o Dani me odiava, porque a confeitaria era um mundo à parte, mas quando fui para a cozinha ele viu que eu não era confeiteiro, era cozinheiro”, conta.

Em que ponto Oscar se deu conta que era cozinheiro? A pergunta é tão difícil e tão óbvia que ele nem tem palavras para responder. Recorre às voltas ao restaurante da família todos os anos, à temporada no El Bulli, às passagens pelo belga Hof van Cleve e pela Itália.

“Dei um gás na carreira antes de vir para cá, há 15 anos. Nossa, em São Paulo eu bati em muitas portas, na Bel Coelho, no Paulo Barros que era do Kaá, mas ninguém me conhecia, foi um período bem difícil”, confessa.

Arroz negro, polvo a la plancha, tinta de lula e allioli, um clássico do Tanit. Foto: Lucas Terribili

Com manias moleculares, o catalão abriu um buffet e, sem sair da cozinha, amadureceu: “Se de cara eu tivesse aberto meu restaurante, acho que não teria dado certo, porque eu vinha com uma pegada muito El Bulli, muito Can Roca. O Dani, que já estava com o Maní, me ajudou muito”.

De 2016 para cá, no entanto, tudo engrenou. Com a abertura do Tanit, o chef devolveu a relevância gastronômica à Rua Oscar Freire – instalou ali o melhor restaurante espanhol do Brasil sem servir paella, nem tortilla. Três anos depois, essas receitas (somadas a tapas que lhe apeteciam mundo afora) deram vida ao Nit, seu primeiro bar.

Em 2022, abriu com a esposa, Mel Kolanian, a Mooi Mooi, uma sorveteria ao estilo da Rocambolesc, de seu velho amigo Jordi Roca. No ano seguinte, chegou o Cala de Tanit, com mais mar e brasa do que o primogênito.

Falando em primogênito, este ano um bebê taurino e um rooftop vão se encaixar no corre diário entre os três restaurantes, as duas unidades da sorveteria e a cozinha de produção. Não tem jeito, atracado ao Mediterrâneo, aos valores familiares e à própria inquietude, Oscar é chef barriga no fogão: “Fico muito nas operações e na cozinha. Faço questão. Além de fazer questão, eu gosto”.