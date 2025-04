O festival que traz menus especiais em restaurantes renomados duas vezes por ano está de volta com a sua 34ª edição. O SP Restaurant Week 2025 acontece dos dias 11 de abril a 11 de maio na capital paulista e Grande São Paulo. No ano passado, quase 188 mil pessoas foram a restaurantes participantes, movimentando mais de 16 milhões de reais. Este ano, a expectativa de público é de quase 141 mil clientes.

Os menus completos contam com entradas, pratos principais e sobremesas, com preços que variam de R$ 54,90 a R$ 149, de acordo com as categorias, que incluem tradicional, plus, premium e diamond. Cada estabelecimento escolhe em qual categoria quer se enquadrar.

Anualmente, o principal evento de gastronomia da América Latina se torna a desculpa perfeita para provar restaurantes diferentes ou até mesmo revisitar seus estabelecimentos favoritos. A cada edição, um tema central é estabelecido e, desta vez, a RW homenageia a entrada de Belém, capital do Pará, no festival, com o tema “uma homenagem à região Norte do Brasil: Riqueza e Diversidade”.

Dessa forma, os chefs foram desafiados a criarem releituras e pratos inéditos com ingredientes típicos da região, como tucupi, bacuri, açaí, guaraná, mandioca, peixes de água doce, jambu e muitos outros.

São 150 restaurantes participantes, entre eles, há alguns estreantes, incluindo Casa Tavares, Omakase Nihon, Antonietta Cucina, Mamma San, Massae San Sushi etc. Além, claro, dos clássicos Jacarandá, L’Entrecote de Paris, Paellas Pepe e Varanda, que já são figurinhas carimbadas do evento.

Para mais informações, acesse o site oficial do evento e descubra os demais estabelecimentos participantes.

Serviço

11 de abril a 11 de maio

Mais informações: @restaurantweekbrasil | www.restaurantweek.com.br