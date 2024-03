Restaurante comemora o Dia da Comunidade Árabe com hommus especiais

A partir de amanhã, dia 6 de março, o chef Fred Caffarena e a gastróloga Talita Silveira servem hommus personalizados por cozinheiros da comunidade árabe no Brasil. Sempre de quarta a domingo e somente no salão do Make Hommus. Not War.

O restaurante com nome mais apropriado para o momento histórico, decidiu iniciar as celebrações do Dia Nacional da Comunidade Árabe antecipadamente, visto que o dia em si, a saber o 25 de março, cai numa segunda-feira.

A primeira a apresentar sua versão com a pasta de grão-de-bico é a chef Huda Homsi, libanesa de Trípoli que mantém um bufê em Goiás. Até dia 10, o hommus da casa acompanha shawarma de frango com vagem na brasa e salada fatuche (R$ 55).

No dia 13, entra a receita com carne picada na ponta da faca, chicória refogada e cebola dourada de Regina Maatouk, herdeira do Alice Monte Líbano, fundado no início dos anos 1970 nos arredores da Rua 25 de Março. “Era nosso restaurante preferido de comida árabe. Era a mãe da Regina, dona Alice, quem cozinhava. Na pandemia, ela faleceu e a Regina saiu de lá”, conta Talita.

O “cozinheiro e viajante” Mohamad Hindi encerra o ciclo comemorativo entre os dias 21 e 24 de março com um hommus surf’n’turf (R$ 65), coberto com polvo e merguez (linguiça de cordeiro).

PUBLICIDADE

Durante o período, a casa segue servindo as sete variedades de seu cardápio, incluindo o hommus tradicional com falafel egípcio, molho de tahine, salada de tomate e pepino, picles e toque de pimenta (R$ 41) e o Seu Jacó, que acompanha kibe de carne bovina, molho de tomate à moda turca e ovo (R$ 41).

Make Hommus. Not War

R. Oscar Freire, 2270, Pinheiros. De 06 a 24 de março, de qua. a dom.sex., das 12h às 15h e das 19h às 22h. Reservas pelo WhatsApp (11) 991765171