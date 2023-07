Restaurante Dalmo Bárbaro começa temporada de inverno com feijoada de frutos do mar

Com a chegada do inverno, nada é mais reconfortante do que saborear pratos quentes e aconchegantes que nos ajudam a enfrentar as baixas temperaturas. Nessa época do ano, é comum buscarmos opções que nos aqueçam e nos deixem satisfeitos. De olho nisso, o restaurante Dalmo Bárbaro preparou uma série de delícias com frutos do mar para esses dias mais frios que combinam ingredientes de qualidade ao sabor tradicional caiçara.

A novidade é a Feijoada do Mar, um prato especialmente criado para essa época que inclui peixe, camarão, polvo, lula e feijão branco salteados e cozidos com cebolas, tomates frescos, vinho branco, leite de coco e um toque de azeite de dendê (R$282 | servem de 2 à 3 pessoas).

Feijoada do Dalmo Bárbaro Foto: Tadeu Brunelli/TBFoto

Outras opções também fazem parte do cardápio como a Moqueca de Frutos do Mar (peixe, polvo, lula e camarão ao molho de tomates frescos, azeite de dendê e leite de coco acompanhado de arroz branco e farofa) e a Caldeirada (Peixe, polvo, lula, camarão e mariscos ao molho de tomates frescos acompanhada de arroz branco, farofa e pirão).

Sobre o Dalmo Bárbaro

Fundado em 1963 em Bertioga, Dalmo Bárbaro nasceu como um restaurante simples de beira de estrada. O sucesso dos pratos com frutos do mar foi tão grande que a marca ganhou um segundo endereço na Rodovia Rio-Santos. Em 2001, foi inaugurada a famosa unidade do Guarujá, na praia da Enseada, que fez o restaurante realmente cair nas graças dos paulistanos que frequentavam o litoral.

Em 2015, o Dalmo Bárbaro subiu a serra e se instalou em uma rua sossegada do Jardim Paulista, trazendo para esse bairro a sua essência caiçara. Com pratos bem completos e saborosos, a casa conta com um menu repleto de história e tradição de seu fundador Dalmo Bárbaro, que batiza todas as unidades.

Serviço

R. Gironda, 188 - Jardim Paulista | 11.2985-4002

Horário: terça a sábado das 12h às 22h / Domingo das 12h às 17h