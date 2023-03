O restaurante El Mercado Ibérico da atriz brasileira Mara Carvalho, e de seu sócio, Javier Amigo Martínez, foi o segundo a ganhar um prêmio super importante e difícil de ser conquistado na última terça-feira (14).

O motivo foi que o governo espanhol considerou que a casa possibilita uma experiência autêntica que dá a sensação de se estar na Espanha, mas sem sair do Brasil. O ‘Certificado de Qualidade e Autenticidade’ foi dado ao empório pela embaixada espanhola e pelo ICEX (consultor de comércio internacional espanhol) com o objetivo de mostrar que a culinária espanhola atravessou fronteiras e que a cultura alimentar é apreciada por muitos

A dificuldade de ganhar o prêmio se dá por causa da necessidade de oferecer vinhos importados da Espanha, produtos - como queijos e temperos - e pratos tradicionais que ficam por conta do chef Brenno Trindade. “O restaurante exala a alma espanhola e, para mim, que sou espanhol, é um orgulho conseguir transmitir pela comida e o ambiente, a riqueza do meu país”, disse o sócio do estabelecimento, Javier.

“É como jantar em Madrid, só que num restaurante em São Paulo. Receber este reconhecimento nos engrandece e mostra que cumprimos com o nosso objetivo, principalmente do Javier, que desenvolve, com muito talento e dedicação, o menu e a escolha dos produtos”, contou a atriz de ‘O Rei do Gado’.

Serviço

Rua Pamplona, 310, Bela Vista. (11)974703070. seg. a sáb (9h às 23h). dom. (9h às 18h)