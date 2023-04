Restaurante fará menu inspirado em filmes como ‘La La Land’ e ‘Bastardos Inglórios’

O Marinna Gastronomia, ali na rua Guaimbé, na Mooca, prepara um novo jantar especial e harmonizado. Sob a batuta do chef Thiago Piazza, a casa irá promover o menu Cozinha de Cinema em 20 de abril. A ideia, como o próprio nome sugere, é se inspirar em filmes para cinco etapas do menu, que contemplam entradas, pratos principais e sobremesa, todos combinados com vinhos especiais.

Na primeira etapa, com inspiração em La La Land, salada fresca de folhas verdes e radicchio, manga levemente verde, salmão grelhado e pistache, acompanhado de molho a base de limão e tomilho, harmonizado com Venice Wines. A etapa é inspirada na leveza que o filme transmite, com referências em seus ingredientes, onde o tom do radicchio representa as noites vividas em Hollywood, o amarelo da manga, trazendo a cor do vestido de Mia, e os pistaches que são representação para o apartamento em que Sebastian vive.

Na segunda etapa, o prato servido é inspirado em A Culpa é das Estrelas: risoto com base de cenoura roxa e beterraba, com sour cream, e harmonizado com espumante Chardonnay, Malvasia e Garganega. Essa etapa faz referência a cena onde Hazel e Gus aceitam a sugestão do chef e provam o risotto de cenoura roxa e espumante. Então, Gus diz que gostaria que este prato fosse uma pessoa para que ele pudesse levar para Las Vegas e se casar com ele.

Cena de 'A Culpa é das Estrelas' que inspirou um dos pratos do menu Foto: 20th Century Studios

Nas opções de pratos principais, um prato de O Poderoso Chefão: spaghetti al pomodoro acompanhado de almôndegas servido com vinho pinot rose. O prato faz jus a clássica cena do filme onde vemos Clemenza preparando uma massa com almôndegas enquanto mostra ao Michael a preparação.

A outra etapa vem do filme O Auto da Compadecida, com medalhão de filé mignon, grelhado, passado em manteiga de garrafa, acompanhado de mandioca e queijo coalho, harmonizado com vinho português tinto. Esse prato foi escolhido por conta da fala: “Bife passado na manteiga, Chicó!”, de João Grilo reclamando do banquete que a cachorra de Dona Dora não come por estar doente.

Por fim, Bastardos Inglórios inspira a sobremesa com apfelstrudel clássico, acompanhado de crème fraîche, harmonizado com vinho branco frisante. “Attendez la crème”, nesta tensa e iconica cena, Hans Landa almoça com Shoshana (se passando por Emanuelle) para conversar sobre como serão os preparativos para a exibição que a mesma fará em seu cinema para o alto escalão. É servido um prato clássico alemão e que, segundo Hans, não é tão horrível.

A experiência completa custa R$ 210 por pessoa e as vagas são limitadas.

Serviço

@marinna.gastronomia

Endereço: Rua Guaimbé, 439 - Mooca - São Paulo - SP

Telefone: +55 11 98302-3227

Horário de funcionamento: Terça - Sexta 12h - 14h30 e 18h - 22h Sábado 12h - 22h30

Delivery: ifood e disponível para take away