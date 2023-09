Quem nunca se imaginou dentro de um filme em algum momento da vida? Seja em um local bonito ou comendo alguma coisa gostosa, é sempre interessante se sentir o personagem principal de uma história legal. Essa é a ideia por trás da experiência criada pelo Marinna Gastronomia: te aproximar do seu filme predileto pelos sentidos.

O restaurante na Mooca, Marinna Gastronomia, fará um jantar harmonizado e inspirado em grandes sucessos do cinema no próximo dia 29. A refeição, com 5 etapas, custará R$ 192 por pessoa e começará com uma entrada do filme ‘Cartas Para Julieta’, a bruschetta com mussarela de búfala, compota de uvas, manjericão e crispy de prosciutto. Em seguida, vem a entrada de ‘Pulp Fiction’, com um mini pão feito na casa, blend do Pipes, queijo, picles da casa, cebola, ketchup e mostarda artesanal.

O primeiro prato principal é do longa-metragem brasileiro ‘Estômago’, um macarrão à puttanesca (molho de tomates, aliche, azeitonas, alcaparra e salsa). Já o segundo é do ‘Lobo de Wall Street’, com um corte alto de mignon regado ao molho de bourbon defumado, batatas sautée e vagem grelhada. E, finalizado com muita classe, a sobremesa do ‘Diabo Veste Prada’, uma mousse de chocolate com pimenta e coulis de frutas vermelhas.

Se ficou com vontade de viver esta experiência, faça sua reserva pelo número (11) 98302-3227, mas corra, pois as vagas são limitadas.

Serviço

Rua Guaimbé, 439, Mooca. 29/09, das 18h às 22h. Reservas em: (11) 98302-3227