Diversos restaurantes oferecem espaços privativos com menus exclusivos para uma experiência única. No caso do Donna, restaurante de São Paulo, localizado na zona oeste, o chef André Mifano costuma preparar jantares-degustação para grupos de até 10 pessoas mediante reserva, mas agora ele decidiu ampliar um pouco o público.

O número de assentos continua o mesmo, mas, a partir do dia 17 de agosto, uma vez ao mês, será possível reservar assentos individuais no Clube Donna, o que antes era permitido somente para grupos fechados. Outra novidade é que esse menu jamais se repete e, a cada edição, o chef preparará pratos diferentes da culinária ítalo-brasileira, que serão harmonizados com vinhos. Além disso, quem comparecer, ainda terá a oportunidade de assistir ao Mifano cozinhando e bater um bom papo com ele sobre gastronomia.

O menu disponibilizado será de oito tempos, e os temas, assim como as datas do Clube Donna, serão revelados nas redes sociais do restaurante. O tema da primeira experiência será ‘Grandes Vinhos da Itália e Trufas de Verão’. As reservas podem ser feitas através da conta do Instagram do restaurante (@restaurantedonna_) ou pelo WhatsApp (1197593-9047).

Serviço

Rua Peixoto Gomide, 1815, Jardim Paulista. (11)97593-9047. Seg. à qui. (19h às 22h45), sex. (19h às 23h), sáb. (13h às 15h30 e 19h30 às 22h45).