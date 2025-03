Roberta Sudbrack assume restaurante em Gramado

Desde 2018, quando o Wood Hotel abriu as portas, ele era diferente dos vizinhos. Os quartos pareciam chalés, mas estavam em um predinho. Tinha muita madeira, mas sempre de origem, e muitas peças assinadas por artistas locais. A mesma coisa valia para a cozinha, a cargo de Rodrigo Bellora, uma das grandes referências da slow food no Brasil.

Nesse sentido, farm to table nunca foi brincadeira por lá. Agora cabe a Roberta Sudbrack manter o legado “glocal” (global na técnica, local na essência). No novíssimo Ocre, que abre oficialmente no dia 03 de abril, a chef não quer inventar moda: quer servir uma gastronomia simples.

Por simples, não se deve entender fácil. Ela precisa ser fresca, portanto, estar muito próxima (física e emocionalmente) do produtor, que deve ser orgânico. Ao mesmo tempo que ela é regional, tem que falar com o mundo todo por meio de sabores. Tem que acolher e infusionar saberes do passado sem parar no tempo. Tem que ser “a comida que faz bem, que alimenta a alma e provoca sorrisos”, acredita Roberta. Para comprovar a própria tese, aposta em receitas baseadas nos melhores ingredientes do Rio Grande do Sul e do Brasil e no forno a carvão.

Prime rib de porco caipira à milanesa com maionese de batata e limão bergamota na brasa, prato de Roberta Sudbrack para o Ocre Foto: Wood

Para começo de conversa, a cozinheira gaúcha estabelecida no Rio, vale-se de embutidos fatiados na hora, como o lombinho de porco assado, que alegra o sanduíche aberto em pão alemão com tomate, picles e molho do assado. Famosa por hot-dogs, ali ela serve o Wood Dog (pão de leite com salsicha gaúcha, fondue de queijos brasileiros, tomatinhos e picles de maxixe acompanhado pela “melhor batata frita do mundo”, R$ 69), que pode ser uma refeição rápida, uma entrada compartilhada ou um principal.

No entanto, como prato mesmo há alternativas como o Bangers and Mash (R$ 110). Inspirado em prato típico de pub, é composto por linguiça de porco assada no forno à carvão, purê rústico de batatas e ervilhas na manteiga queimada (R$ 139). Há também o prime rib de porco caipira à milanesa com maionese de batata e limão bergamota na brasa e, não só para vegetarianos, a polenta orgânica mole com cogumelos e queijo gratinado. Para adoçar, o Ocre acena com a panqueca suflê de doce de leite com sorvete de nata e com a torta três leites bem molhadinha (R$ 39).

Vale dizer que é no restaurante que os hóspedes se deliciam com o café da manhã (R$ 120 para não hóspedes), que inclui o pão de milho caseiro com ovo mollet e panceta frita e o beiju de mandioca ralada com doce de leite artesanal para além do bufê. No mesmo espaço, encontra-se o Bar de Charcutaria, que tem o tal do dogão da Roberta e outros belisquetes das 15h à meia-noite.

Ocre

Wood Hotel - Rua Mario Bertolucci, 48, Centro, Gramado – Rio Grande do Sul. Todos os dias, das 18h às 23h. WhatsApp: (54) 3295 7575