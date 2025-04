Rodrigo Oliveira cria pizza com ingredientes nordestinos em parceria com a Bráz Elettrica

O que é essencial em uma pizza? Para o chef Rodrigo Oliveira, o equilíbrio entre os ingredientes é o segredo para uma boa receita. Mas sem criatividade e uma pitada de ousadia, é fácil cair na mesmice. Foi na busca por uma pizza com alma autoral que o chef do Mocotó se juntou ao time da Bráz Elettrica para criar um disco com sabores e aromas tipicamente brasileiros.

A nova adição ao cardápio da pizzaria caçula descolada da Bráz é a ‘Baianinha’ (R$ 58), que leva coalho, requeijão do Norte, ervas frescas (coentro e manjericão), um suave picles de abóbora, pimenta de cheiro, azeite e carne de fumeiro, tradicional da Bahia e feita com carne suína.

Rodrigo Oliveira e Anthony Falco Foto: Taba Benedicto/ Estadão

“A gente pensou em não ir pelo óbvio: carne de sol ficaria muito boa numa pizza, mas a gente optou por usar a carne de fumeiro, que é um preparo típico do recôncavo baiano, trazendo um toque defumado bem legal para a pizza”, contou o chef para o Paladar.

Segundo ele, o que dá coesão para os sabores dessa pizza é o blend de azeites elaborado junto com o time da Bráz - para a Baianinha, eles chegaram em uma mistura de azeite de dendê, azeite de oliva e licuri.

PUBLICIDADE

Mas seria essa uma nova fase de pizzaiolo de Rodrigo Oliveira? O chef brinca que produzir pizza em larga escala, só se for com os filhos em casa.

A novidade estará disponível por dois meses na Bráz Elettrica de Pinheiros, começando pela próxima segunda-feira (7). O projeto com Rodrigo Oliveira é a primeira parte da ação ‘Elettrica&Co.‘, que pretende convidar periodicamente chefs brasileiros para testar novas possibilidades nas pizzas da casa.

Onde: Rua dos Pinheiros, 220, Pinheiros. Data: de 7 de abril a 7 de junho. Horário: domingo a quinta-feira das 18h à 00h, sexta-feira e sábado das 18h às 02h. Instagram: @brazelettrica.